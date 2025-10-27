Betis - Atlético de Madrid: Jornada señalada en la carrera por Europa

Vuelve el fútbol al estadio de la Cartuja. En el partido que completará la décima jornada de LaLiga, el Betis, sexto en la tabla, recibe hoy al Atlético de Madrid, que se encuentra en la quinta posición de la clasificación . Casi ... un mes ha transcurrido del hasta ahora último encuentro del equipo verdiblanco en la Cartuja. Fue el 28 de septiembre cuando el Betis ganó al Osasuna (2-0) en la séptima jornada del campeonato. Desde entonces hasta hoy, cuatro partidos a domicilio ha disputado el equipo dirigido por Manuel Pellegrini entre LaLiga y la competición continental.

Antes del segundo parón de la temporada en el calendario debido a los encuentros internacionales de selecciones, el Betis ganó de manera consecutiva al Ludogorest (0-2, en la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League) y al Espanyol (1-2, en LaLiga). En el regreso de la competición tras el fin de semana de parón, el equipo verdiblanco terminó los dos partidos afrontados con empate en el marcador.

En primer lugar, el doblete de Antony permitió al Betis igualar (2-2) los goles iniciales del Villarreal en partido de LaLiga. Cinco días después, en la tercera jornada de la competición continental, el resultado con el Genk fue de 0-0. En Bélgica terminó el equipo bético sin marcar, algo que no ocurría desde hacía ocho meses. Había que remontarse al 20 de febrero, a la derrota verdiblanca ante el Gent (0-1) en la vuelta del play-off de Conference League. Desde entonces y hasta el jueves, el Betis marcó al menos un gol en cada uno de los 32 partidos oficiales disputados.

16 puntos llevan ambos equipos después de las nueve primeras jornadas del campeonato

Hoy, en la Cartuja, nuevo examen para comprobar el apartado ofensivo del equipo verdiblanco. 15 goles a favor lleva el Betis después de nueve jornadas mientras que el Atlético de Madrid ha marcado 16. Ambos equipos han recibido diez en lo que va de campeonato. Tienen el mismo número de partidos ganados, cuatro, y empatados, otros cuatro. Igualmente ambos equipos coinciden en el hecho de que han perdido sólo un encuentro en lo que va de campeonato. El Betis, en la tercera jornada, ante el Athletic (1-2). El Atlético de Madrid, justo en el arranque de LaLiga cuando perdió en el partido a domicilio con el Espanyol (2-1). Después de la primera jornada del campeonato, el equipo dirigido por Simeone tuvo idéntico marcador en los tres encuentros afrontados como visitante. Empate (1-1) en los partidos ante el Alavés, Mallorca y Celta.

ALINEACIONES PROBABLES Real Betis Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández

Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Baena y Julián Álvarez

Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Baena y Julián Álvarez Árbitro Martínez Munuera (Comité Valenciano)

Martínez Munuera (Comité Valenciano) Estadio La Cartuja (21.00) / Movistar LaLiga

El campeonato cumple su primer cuarto y existe cierta igualdad en lo que a puntuación se refiere en la zona de la clasificación en la que se encuentra el equipo verdiblanco. Queda muchísimo, ni más ni menos que siete meses de fútbol hasta la finalización de LaLiga. Los hipotéticos desenlaces son muchos con tantos puntos todavía por disputar. Sin embargo está claro también la gran importancia que, por ejemplo, tienen partidos como el de hoy en la Cartuja desde el punto de vista clasificatorio y anímico. Sin olvidar que el Villarreal y el Espanyol se encuentran en la tercera y cuarta posición del campeonato con 20 y 18 puntos respectivamente después de los triunfos de este fin de semana ante el Valencia (0-2) y Elche (1-0).

La era Pellegrini en Heliópolis es, hasta el momento, sinónimo de Europa para el equipo verdiblanco. La de este curso es la quinta presencia consecutiva del Betis en competición continental. Después de los algo más de dos meses de fútbol que se llevan disputados en el campeonato 25-26, el Betis está en los números. Se mueve en la zona de la tabla que da derecho al final de LaLiga a disputar competición continental. El tiempo y los resultados dirán si el equipo verdiblanco mantiene el ritmo y a finales de mayo vuelve a certificar su presencia en Europa. De momento, toda la atención está en el encuentro de hoy.

Para el regreso a la Cartuja hay novedades en la convocatoria del equipo verdiblanco respecto al partido en Bélgica. Vuelve Amrabat, titular ante el Villarreal y que no participó días después en el encuentro de Europa League. Los que no están entre los 23 convocados para el partido de hoy son los canteranos Pablo García, que jugó el segundo tiempo ante el Genk, y Ángel Ortiz.

Casualidades del fútbol, ambos equipos se encuentran justo un año después. El 27 de octubre de 2024, en el Benito Villamarín, el Betis ganó al Atlético de Madrid por 1-0 en la undécima jornada del campeonato. En esta ocasión será el estadio de la Cartuja el escenario del encuentro. En una jornada señalada en la carrera por estar la próxima temporada en competición continental.