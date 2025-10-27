Suscríbete a
Betis - Atlético de Madrid: Jornada señalada en la carrera por Europa

Betis y Atlético de Madrid, con los mismos puntos en la tabla, cierran hoy la décima jornada del campeonato

El equipo verdiblanco regresa a la Cartuja después de cuatro partidos consecutivos a domicilio entre LaLiga y competición continental

Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

La plantilla del Betis, en el inicio del entrenamiento de este domingo
La plantilla del Betis, en el inicio del entrenamiento de este domingo víctor rodríguez
Juan Arbide

Vuelve el fútbol al estadio de la Cartuja. En el partido que completará la décima jornada de LaLiga, el Betis, sexto en la tabla, recibe hoy al Atlético de Madrid, que se encuentra en la quinta posición de la clasificación . Casi ... un mes ha transcurrido del hasta ahora último encuentro del equipo verdiblanco en la Cartuja. Fue el 28 de septiembre cuando el Betis ganó al Osasuna (2-0) en la séptima jornada del campeonato. Desde entonces hasta hoy, cuatro partidos a domicilio ha disputado el equipo dirigido por Manuel Pellegrini entre LaLiga y la competición continental.

