Real Betis
Real Betis
0
2
2ª parte
Atlético
Atlético
  • Giuliano Simeone (3'),
  • Alex Baena (45')

LaLiga EA Sports. Jornada 10 Lunes 27/10 21:00h. Árbitro Juan Martínez Munuera. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Movistar LaLiga

Betis - Atlético de Madrid: las estadísticas del partido

Todos los datos del partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports celebrado en la Cartuja

Betis - Atlético de Madrid: resumen, goles y última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Bartra intenta despejar ante Julián Álvarez
Bartra intenta despejar ante Julián Álvarez manuel gómez
Todas las estadísticas del partido entre el Betis y el Atlético de Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga y disputado en el estadio de la Cartuja.

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Pau López Sabata
    Portero    25
  2. Bellerín
    Defensa    2
  3. Bartra
    Defensa    5
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Ricardo Rodríguez
    Defensa    12
  6. Sofyan Amrabat
    Centrocampista    14
  7. Lo Celso
    Sustituto    20
  8. Antony
    Centrocampista    7
  9. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  10. Abde
    Centrocampista    10
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
Atlético

ATM

Entrenador:
Diego Simeone4-3-3
  1. 13Oblak
    Portero
  2. 14M. Llorente
    Defensa
  3. 24Le Normand
    Defensa
  4. 2Giménez
    Defensa
  5. 17Dávid Hancko
    Defensa
  6. 4C. Gallagher
    Sustituto
  7. 6Koke
    Centrocampista
  8. 7Griezmann
    Sustituto
  9. 20Giuliano Simeone
    Delantero
  10. 19Julián Alvarez
    Delantero
  11. 23Nico González
    Delantero
Estadísticas
56.4%Real BetisBET
43.6%ATMAtlético
0 Goles 2
3 Remates a puerta 4
4 Remates fuera 4
1 Remates al palo 0
6 Asistencias 5
0 Asistencias de gol 2
6 Faltas cometidas 8
7 Faltas recibidas 6
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
310 Pases correctos 233
46 Pases fallados 43
1 Fueras de juego 3
2 Paradas 3
1 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
