Betis - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 10ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas
Betis - Atlético de Madrid: Jornada señalada en la carrera por Europa
De vuelta al estadio de la Cartuja tras cuatro partidos a domicilio, el Real Betis cierra este lunes la jornada décima de LaLiga EA Sports recibiendo al Atlético de Madrid, con el que está igualado a 16 puntos en la tabla ... clasificatoria tras empatar la semana pasada con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Se miden, pues, dos rivales ahora mismo directos por las posiciones de Liga de Campeones, ese sueño del que ya sí se atreven a hablar como objetivo en el club heliopolitano.
El último partido del Betis en casa se remonta al 28 de septiembre, cuando batió al Osasuna con tantos de Abde y Cucho Hernández. A partir de ahí, venció al Espanyol (1-2) y al Ludogorets (0-2), empató con el Villarreal (2-2) e igualó en su visita al Genk (0-0). Finalizado el periplo viajero, el Betis afronta esta noche un partido que lo puede convertir definitivamente en sólido candidato para las posiciones Champions.
Con la única baja por lesión de Isco
Sólo Isco causará baja en el Betis, que para la ocasión recupera a Amrabat tras quedarse el mediocentro marroquí fuera de la expedición que se marchó el pasado miércoles hasta Bélgica para ese choque con el Genk, de la tercera jornada de la Europa League. Pellegrini alineará este lunes seguramente al once de gala, con Pau López de vuelta al marco, Cucho en punta, Fornals en la generación y Abde y Antony en los extremos. Pablo García y Ángel Ortiz se quedaron sin convocar.
Aunque el Atlético de Madrid de Simeone no ha sido el rival que mejor se le ha dado al Betis en los últimos años, la pasada temporada sí se impusieron los verdiblancos en el Benito Villamarín gracias al gol de Giménez en propia puerta (1-0), completando uno de sus mejores partidos del curso, con un sinfín de ocasiones de gol. Los rojiblancos no han pasado su mejor semana precisamente tras la dura derrota (4-0) en el Emirates Stadium contra el Arsenal. El regreso del exverdiblanco Johnny Cardoso es la gran novedad en la convocatoria del Atlético.
Dónde ver el Betis - Atlético: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming
El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojiblanco correspondiente a la 10ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.
A qué hora es el Betis - Atlético: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega
El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan este lunes, 27 de octubre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.
Cómo seguir el Betis - Atlético
El duelo de la 10ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Diego Simeone se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.
¡¡¡Buenas tardes!!!
Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el Atlético de Madrid correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.
