Betis - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

De vuelta al estadio de la Cartuja tras cuatro partidos a domicilio, el Real Betis cierra este lunes la jornada décima de LaLiga EA Sports recibiendo al Atlético de Madrid, con el que está igualado a 16 puntos en la tabla ... clasificatoria tras empatar la semana pasada con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Se miden, pues, dos rivales ahora mismo directos por las posiciones de Liga de Campeones, ese sueño del que ya sí se atreven a hablar como objetivo en el club heliopolitano.

El último partido del Betis en casa se remonta al 28 de septiembre, cuando batió al Osasuna con tantos de Abde y Cucho Hernández. A partir de ahí, venció al Espanyol (1-2) y al Ludogorets (0-2), empató con el Villarreal (2-2) e igualó en su visita al Genk (0-0). Finalizado el periplo viajero, el Betis afronta esta noche un partido que lo puede convertir definitivamente en sólido candidato para las posiciones Champions.

Con la única baja por lesión de Isco

Sólo Isco causará baja en el Betis, que para la ocasión recupera a Amrabat tras quedarse el mediocentro marroquí fuera de la expedición que se marchó el pasado miércoles hasta Bélgica para ese choque con el Genk, de la tercera jornada de la Europa League. Pellegrini alineará este lunes seguramente al once de gala, con Pau López de vuelta al marco, Cucho en punta, Fornals en la generación y Abde y Antony en los extremos. Pablo García y Ángel Ortiz se quedaron sin convocar.

Aunque el Atlético de Madrid de Simeone no ha sido el rival que mejor se le ha dado al Betis en los últimos años, la pasada temporada sí se impusieron los verdiblancos en el Benito Villamarín gracias al gol de Giménez en propia puerta (1-0), completando uno de sus mejores partidos del curso, con un sinfín de ocasiones de gol. Los rojiblancos no han pasado su mejor semana precisamente tras la dura derrota (4-0) en el Emirates Stadium contra el Arsenal. El regreso del exverdiblanco Johnny Cardoso es la gran novedad en la convocatoria del Atlético.