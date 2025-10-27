Suscríbete a
+Palmera
Real Betis
Real Betis
0
0
Atlético
Atlético

LaLiga EA Sports. Jornada 10 Lunes 27/10 21:00h. Canal Movistar LaLiga

Betis - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

LALIGA EA SPORTS

Sigue en Alfinaldelapalmera.com el choque correspondiente a la 10ª jornada liguera, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas

Betis - Atlético de Madrid: Jornada señalada en la carrera por Europa

Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Betis - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De vuelta al estadio de la Cartuja tras cuatro partidos a domicilio, el Real Betis cierra este lunes la jornada décima de LaLiga EA Sports recibiendo al Atlético de Madrid, con el que está igualado a 16 puntos en la tabla ... clasificatoria tras empatar la semana pasada con el Villarreal en el Estadio de La Cerámica. Se miden, pues, dos rivales ahora mismo directos por las posiciones de Liga de Campeones, ese sueño del que ya sí se atreven a hablar como objetivo en el club heliopolitano.

16:15

Dónde ver Betis - Atlético de Madrid: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Dónde ver el Betis - Atlético: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto verdiblanco y el rojiblanco correspondiente a la 10ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga TV (diales 54 y 57 en Movistar; y 110 y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Betis - Atlético: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Real Betis y el Atlético de Madrid se enfrentan este lunes, 27 de octubre, a las 21.00 horas en el estadio de la Cartuja.

Cómo seguir el Betis - Atlético

El duelo de la 10ª jornada liguera entre el conjunto de Manuel Pellegrini y el de Diego Simeone se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

16:00

¡¡¡Buenas tardes!!!

Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el Atlético de Madrid correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga EA Sports. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app