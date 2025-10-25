Betis - Atlético: El día de los 24 remates

El Betis - Atlético se juega este lunes 27 de octubre, justo un año después de un encuentro que será recordado por el impresionante acoso verdiblanco a la meta de Oblak hasta hacerse con el primer triunfo en mucho tiempo ante el equipo de Diego ... Pablo Simeone y en la primera ocasión en la que Manuel Pellegrini logró derrotar a un equipo del argentino en su historial de enfrentamientos en LaLiga. Y llegó todo a través de 24 remates materializados por los verdiblancos, una cifra que jamás había recibido el equipo rojiblanco en Primera en su larga etapa con el argentino, demostración de la vertiente ofensiva del Betis en un día en el que el Villamarín enloqueció tal y como espera hacerlo la Cartuja en el choque de la décima jornada.

Los 24 remates contra un equipo de Simeone sólo han sido superados por el Liverpool en la Liga de Campeones 2019-20 cuando realizó 34 en un duelo que se fue a la prórroga y que vencieron los atléticos por 2-3. En LaLiga no ha habido encuentro en el que el equipo madrileño permitiera tantos disparos de un oponente como hizo el Betis hace justo un año.

Lo curioso es que el primero de ellos fue el único que acabó en gol y llegó a través de un impulso de un defensa del Atlético, como fue el de José María Giménez en el minuto 4 para el 1-0 después de una jugada de Abde por la izquierda con pase cerrado hacia Chimy que el uruguayo desvió hacia su meta despistando a Oblak.

A partir de ahí la corriente ofensiva bética fue sensacional. El que más veces tiró buscando la portería rival fue Abde, en siete ocasiones (minutos 10, 15, 26, 27, 54 y 59), seguido por Vitor Roque (30, 34, 37, 46, 69 y 77) y Chimy Ávila (24, 27, 32, 37 y 58). Con un intento participaron de esta estadística Aitor (28), Bartra (35), Johnny Cardoso (36), Altimira (51), Fornals (65) y Assane (78). De los 24 remates cinco fueron a portería, uno al poste y 17 no iban entre los tres palos.

Completó el Betis un partido soberbio, sobre todo en una primera parte en la que realizó la mayor parte de sus disparos. Pellegrini había apostado por el siguiente once inicial: Rui Silva; Aitor, Bartra, Llorente, Perraud; Johnny Cardoso, Altimira; Fornals, Chimy Ávila, Abde; y Vitor Roque. Posteriormente también actuaron Assane, Sabaly e Íker Losada. Eran baja para ese encuentro jugadores importantes del equipo como Isco y Lo Celso.

40 remates contra el Hernán Cortés

En todo caso no ha sido el partido oficial del Betis con más remates, dado que este dato tiene un precedente exagerado como los 40 realizados en el encuentro de Copa del Rey ante el Hernán Cortés en noviembre de 2023 en un choque que finalizó con el resultado de 1-12.

Por poner en contexto, en la presente temporada el Betis tiene su récord de remates buscando la meta rival en los 17 que hizo ante el Levante. El curso pasado, detrás del duelo ante el Atlético, fueron los 21 protagonizados en la vuelta contra la Fiorentina pero hay que tener en cuenta que ese duelo tuvo 30 minutos más por la prórroga.