Suscríbete a
+Palmera

Betis - Atlético: El día de los 24 remates

Hace justo un año los de Pellegrini acosaron a los rojiblancos, que jamás habían recibido tantos disparos en contra en LaLiga en la etapa de Simeone

Nuevo césped en la Cartuja, que se estrenará en el Betis - Atlético

Chimy y Vitor Roque se felicitan durante el Betis - Atlético de la pasada temporada
Chimy y Vitor Roque se felicitan durante el Betis - Atlético de la pasada temporada manuel gómez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis - Atlético se juega este lunes 27 de octubre, justo un año después de un encuentro que será recordado por el impresionante acoso verdiblanco a la meta de Oblak hasta hacerse con el primer triunfo en mucho tiempo ante el equipo de Diego ... Pablo Simeone y en la primera ocasión en la que Manuel Pellegrini logró derrotar a un equipo del argentino en su historial de enfrentamientos en LaLiga. Y llegó todo a través de 24 remates materializados por los verdiblancos, una cifra que jamás había recibido el equipo rojiblanco en Primera en su larga etapa con el argentino, demostración de la vertiente ofensiva del Betis en un día en el que el Villamarín enloqueció tal y como espera hacerlo la Cartuja en el choque de la décima jornada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app