Betis - Athletic, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la tercera jornada en Primera división
Estadísticas del partido Betis-Athletic correspondiente a la tercera jornada del campeonato 25-26 en Primera división.
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
ATHEntrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
Estadísticas
52.9%BET
47.1%ATH
0 Goles 0
0 Remates a puerta 3
3 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 0
4 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
219 Pases correctos 201
40 Pases fallados 28
2 Fueras de juego 1
3 Paradas 0
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
