Dos muertos al ser atropellados en la A-49 tras bajarse de una furgoneta por el reventón de una rueda
Real Betis
Real Betis
0
0
2ª parte
Athletic
Athletic

LaLiga EA Sports. Jornada 3 Domingo 31/08 19:00h. Árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos. Estadio Estadio Olímpico de la Cartuja. Canal Ninguna

Betis - Athletic, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la tercera jornada en Primera división

Altimira disputa un balón con Jauregizar en el Betis-Athletic de este domingo
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Estadísticas del partido Betis-Athletic correspondiente a la tercera jornada del campeonato 25-26 en Primera división.

Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. Álvaro Vallés
    Portero    1
  2. Ángel Ortiz
    Defensa    40
  3. Bartra
    Defensa    5
  4. Natan Bernardo de Souza
    Defensa    4
  5. Junior Firpo
    Defensa    23
  6. Pablo Fornals
    Centrocampista    8
  7. Sergi Altimira
    Centrocampista    6
  8. Pablo García
    Centrocampista    52
  9. Lo Celso
    Centrocampista    20
  10. Riquelme
    Centrocampista    17
  11. Cucho Hernández
    Delantero    19
1
405423
86
522017
19
1
123417
2418
9810
7
Athletic

ATH

Entrenador:
Ernesto Valverde4-2-3-1
  1. 1Unai Simón
    Portero
  2. 12Jesús Areso
    Defensa
  3. 3Dani Vivian
    Defensa
  4. 4A. Paredes
    Defensa
  5. 17Yuri
    Defensa
  6. 24Beñat Prados
    Centrocampista
  7. 18Mikel Jauregizar
    Centrocampista
  8. 9I. Williams
    Centrocampista
  9. 8Oihan Sancet
    Centrocampista
  10. 10N. Williams
    Centrocampista
  11. 7Berenguer
    Delantero
Estadísticas
52.9%Real BetisBET
47.1%ATHAthletic
0 Goles 0
0 Remates a puerta 3
3 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 6
0 Asistencias de gol 0
4 Faltas cometidas 8
8 Faltas recibidas 4
0 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
219 Pases correctos 201
40 Pases fallados 28
2 Fueras de juego 1
3 Paradas 0
3 Corners 3
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

Comentarios
0
