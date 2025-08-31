Betis - Athletic, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Tras el empate en Vigo con el Celta, el Real Betis aborda este domingo un nuevo compromiso de la competición doméstica, en este caso recibiendo en el estadio de la Cartuja al Athletic Club de Bilbao en encuentro correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports. Será el último partido para ambos equipos antes del parón de septiembre y el segundo que aborde el conjunto verdiblanco en su nueva casa, sometiendo de nuevo a examen el plan de movilidad específicamente diseñado.

El Betis ha sumado en las tres partidos ya disputados. Arrancó la competición empatando en Elche (1-1), superó luego al Alavés en la Cartuja (1-0) merced al gol de Lo Celso en el primer tiempo; y el pasado miércoles, en encuentro adelantado de la jornada sexta, firmó tablas en Balaídos tras ponerse 0-1 con tanto de Bartra al filo del descanso. El Athletic, por su parte, venció al Sevilla (3-2) y el Rayo (1-0) en San Mamés y esta tarde se probará por primera vez a domicilio.

Llorente, Marc Roca y Deossa, citados

Aitor Ruibal, por lesión, se une al capítulo de bajas del conjunto verdiblanco, que integran también Pau López, Abde e Isco. La buena noticia es la recuperación de tres efectivos, ya con el alta médica, que han sido incluidos en la citación de 22 hombres para este choque. Son los casos de Llorente, Marc Roca y Deossa.

El Athletic Club presenta las bajas de Yeray, Lekue, Egiluz y Ruiz de Galarreta. Como Pellegrini, Valverde tiene un once base en el que suele introducir pocos cambios. Areso, uno de sus dos fichajes este verano (el otro es Robert Navarro), se ha hecho con el lateral derecho. En el último precedente entre ambos equipos en Sevilla, Betis y Athletic empataron a dos tantos el pasado 2 de febrero. Isco y Perraud marcaron para los verdiblancos y Paredes y Sancet, para los rojiblancos.

14:00 ¡¡¡Buenas tardes!!! Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Real Betis y el Athletic Club correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}