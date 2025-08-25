El Betis asumirá el sobrecoste del transporte público los días de partido

Una de las inquietudes del Betis como club y de los responsables de movilidad de una ciudad como Sevilla era cómo se iba a resolver el primer partido de los béticos en el Estadio de la Cartuja, lugar que acumula numerosos conflictos en cuanto a su ubicación y la ratonera que supone el salir del mismo en grandes eventos, como conciertos multitudinarios o partidos de fútbol. Al tratarse de la casa del Betis los dos próximos años, administración y club han ido de la mano buscando la mejor forma de que los aficionados llegasen y sobre todo saliesen del recinto sin grandes incomodidades.

El Betis estuvo informando puntualmente de qué aparcamientos se podían reservar, cómo llegar a ellos y cuáles se iban completando. Igualmente, el Ayuntamiento también informó de las rutas necesarias para llegar a los diferentes puntos del recinto, pidiendo que quien pudiese utilizase el transporte público o las lanzaderas de Tussam para entrar y salir del estadio, para después acercarse a su vehículo particular y proseguir con el camino hasta domicilio.

Lo cierto es que la sensación de triunfo por el desalojo del estadio, la parte más compleja del dispositivo, es importante. Todo salió mayormente sin problemas y esto fue debido a la regularidad de los servicios públicos. Como ciudad dual que es la capital andaluza, algunos usuarios en redes sociales pedían la gratuidad del servicio al abandonar el estadio (no en el trayecto de ida) para partidos del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Tussam informó que el Betis se hacía cargo del sobrecoste.

También con los trenes de Renfe en el mismo trayecto de vuelta. Un gasto que el club asume como parte de estos dos años que debe estar lejos de su estadio y que ascienden a unos 10.000 euros. Esta será la tónica general en el resto de partidos del curso. Un esfuerzo por parte de la entidad verdiblanca, de la mano de las administraciones, para que la estancia temporal en La Cartuja sea lo menos traumática posible.