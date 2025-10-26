El Betis asume que tendrá que pagar 350.000 euros más por Chimy Ávila a Osasuna

Si Chimy Ávila juega un partido oficial más con el Betis, el club verdiblanco estará obligado a pagarle 350.000 euros a Osasuna en virtud del acuerdo suscrito en en enero de 2024 entre ambos clubes en el marco del traspaso del ... delantero argentino. Verdiblancos y navarros incluyeron un bonus en función del rendimiento del jugador y por cada bloque de 22 encuentros que dispute el coste se incrementaría en 350.000 euros. Actualmente el argentino suma 43 duelos oficiales. Ya cobró el club de Pamplona el primer bonus y ahora está a punto de hacerlo con el segundo. De hecho, en el Betis ya asumen que será así dado que Manuel Pellegrini ha alineado a Chimy ante el Ludogorets y también le dio minutos finales contra el KRC Genk en encuentros de la Europa League.

Estas decisiones del técnico son tomadas libremente dado que el club no le ha dado instrucciones a Pellegrini para que actúe de una forma u otra con los futbolistas que componen su plantilla. Así, el chileno tira de Chimy cuando lo considera oportuno, como con cualquier otro futbolista del equipo. Lo hizo en las primeras jornadas ante Elche, Celta y Athletic en una situación comprensible dado que había varias bajas por lesión y no se habían incorporado aún los últimos fichajes (Antony y Amrabat).

Pero en el duelo en Bulgaria y en el choque en Bélgica ha vuelto a alinear a Chimy, con lo que llega a estos 43 partidos y está a las puertas de cumplir lo necesario para tener que pagarle a Osasuna este plus. Cabe recordar que el coste de adquisición del jugador fue de cuatro millones de euros fijos más un diez por ciento de los derechos de Raúl García de Haro y una serie de variables como la citada por los bloques de 22 encuentros jugados. En este tiempo el argentino ha anotado cinco goles y dado dos asistencias.

En la rotación de Pellegrini jugadores como Riquelme o Pablo García habían adelantado a Chimy en las preferencias del chileno pero ahora le ha ido dando minutos a pesar de que están disponibles todos los futbolista a excepción de Isco. En el club prevén que el argentino vuelva a ser alineado el jueves próximo en la Palma del Río en el duelo de la primera ronda de la Copa del Rey, con lo que se completarían los encuentros necesarios para abonar este plus a Osasuna.

El Betis ya negoció en septiembre la marcha de Chimy al Pumas mexicano en una operación que el club consideraba adecuada y por la que podría haber recaudado dos millones de euros que compensarían gran parte de la amortización pendiente después de una cesión inicial. El argentino y su agente no alcanzaron un acuerdo final con las partes y el traspaso se frustró, con lo que el jugador permanece en la plantilla a la espera de lo que vaya a suceder en el próximo mercado de enero.