El Betis asume que tendrá que pagar 350.000 euros más por Chimy Ávila a Osasuna

El argentino está a sólo un partido de cumplir los 22 encuentros necesarios para que los verdiblancos le abonen el segundo bonus al club navarro por su fichaje

El regreso de Chimy a la rotación de Pellegrini

Chimy Ávila, durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol
Chimy Ávila, durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva Luis del Sol VÍCTOR RODRÍGUEZ
Si Chimy Ávila juega un partido oficial más con el Betis, el club verdiblanco estará obligado a pagarle 350.000 euros a Osasuna en virtud del acuerdo suscrito en en enero de 2024 entre ambos clubes en el marco del traspaso del ... delantero argentino. Verdiblancos y navarros incluyeron un bonus en función del rendimiento del jugador y por cada bloque de 22 encuentros que dispute el coste se incrementaría en 350.000 euros. Actualmente el argentino suma 43 duelos oficiales. Ya cobró el club de Pamplona el primer bonus y ahora está a punto de hacerlo con el segundo. De hecho, en el Betis ya asumen que será así dado que Manuel Pellegrini ha alineado a Chimy ante el Ludogorets y también le dio minutos finales contra el KRC Genk en encuentros de la Europa League.

