El Betis arropa a Pezzella tras su grave lesión: «Volverás más fuerte»

Germán Pezzella, ex jugador y ex capitán del Real Betis hasta la temporada 2023-24 ha sufrido una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El futbolista argentino, que disputó 179 partidos en dos etapas como bético, logrando seis goles y una asistencia, además de la Copa del Rey de la temporada 2021/22, estará de baja nueve meses aproximadamente.

El pasado sábado, su actual club River Plate, se enfrentaba a Independiente en la jornada 4 del Torneo Clausura, al filo del descanso, el jugador clavó la bota en el césped con su pie izquierdo para frenar la internada de un oponente, que cayó con todo su peso en la rodilla izquierda de Pezzella. El jugador se marchó entre lágrimas al banquillo, donde empezó a temer los peores presagios, y donde terminó desolado rodeado de sus compañeros.

El defensa de 34 años, se perderá lo que resta de temporada, en la que estaba siendo su segunda etapa en Argentina como jugador de River. Este lunes, tras conocerse la seriedad de la lesión el Real Betis compartió un mensaje a través de redes sociales: «Desde tu casa no dudamos en qué volverás más fuerte para seguir liderando batallas. Estamos contigo», rezaba el comunicado dedicado al jugador que levantó la Copa del Mundo con Argentina en 2022 siendo jugador verdiblanco.

Estamos contigo, @Gpezze. https://t.co/GTVoVwWmj6 pic.twitter.com/0Vac1wptcc — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 11, 2025

Además, cabe recordar que el vínculo Pezzella y Real Betis permanecía muy presente, y es que hace menos de un mes, el zaguero apareció a través de un video, en la presentación de Valentín Gómez como nuevo jugador de Heliópolis. En esta ocasión, el ex capitán fue uno de los valedores del flamante fichaje bético, enviando informes a la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo, y reconociendo conversaciones previas con Valentín cuando aparecían los primeros rumores de su posible llegada: «Germán me fue contando un poco todo lo que era, lo bien que se vivía y el trato del club al jugador, la verdad que no lo dudé ni un segundo», comentaba la nueva incorporación bética.

