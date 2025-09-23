El Betis arranca la Europa League entre los favoritos y sin complejos

El Betis de la temporada 2025-26 es uno de los favoritos para ganar la Europa League. Lo dice el último ranking UEFA, que ubica a los verdiblancos como el 38ª equipo del continente pero sólo por detrás de cuatro oponentes en esta ... competición: Roma, decimoquinto; Feyenoord, vigésimo; Lille, trigésimo; y Oporto, trigesimotercero. Están los de Pellegrini incluso por delante del Aston Villa (42) y Fenerbahçe (43). También lo pronostican las casas de apuestas, que sitúan al Aston Villa por delante de todos en sus previsiones, seguido de la Roma y con un pelotón en el que se ven las mismas opciones para el Betis, Oporto y Bolonia y por detrás, Nottingham Forest, Olympique Lyonnais y Celta. Ahora los verdiblancos arrancan este miércoles a las 21.00 en la Cartuja ante el Nottingham Forest en una fase de liga en la que también se medirán al Ludogorets (fuera), Genk (fuera), Olympique Lyonnais (casa), Utrecht (casa), Dínamo Zagreb (fuera), PAOK (fuera) y Feyenoord (casa).

La plantilla que ha conformado el Betis tiene amplia experiencia en las competiciones continentales dado que jugadores como Isco, Lo Celso, Antony, Fornals, Bartra, Lo Celso, Amrabat, Bellerín, Ricardo, Llorente, Pau López, Aitor y Marc Roca cuentan con muchos partidos continentales a sus espaldas. Por no decir de Pellegrini. Además, el club ha ido ganando costumbre en estas instancias, algo que se transmite también a la plantilla, después de participar de forma consecutiva en Europa desde la temporada 2021-22 hasta ahora marcando una secuencia histórica en la entidad heliopolitana.

La planificación ha ido enfocada a tener dos jugadores por puesto para beneficiar a las rotaciones habituales de Pellegrini y que se puedan afrontar así todas las competiciones con plenas garantías. Se ha obrado de tal forma esta vez que no se ha tenido que dejar fuera a ningún futbolista y todos están inscritos, algo que no había sido la tónica habitual en campañas anteriores. Muchos de los protagonistas han reclamado la misma ambición que llevó al equipo a la final de la Conference. «Este equipo y esta afición se merecen una alegría esta temporada, un título», decía Antony nada más llegar. Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que han dispuesto 125 millones de límite de gasto para que el grupo pudiera encarar todos los frentes posibles, también lo ven así: «Vemos mucho optimismo y ambiente positivo en el equipo. El grupo quiere más después de llegar a la final de la Conference la temporada pasada».

La sensación en Breslavia es que el Betis no sólo había llegado a una final sino que estaba ya construyendo su camino hacia la siguiente, que no tardaría mucho en llegar. Como ocurrió en el lapso histórico entre 2022 con la Copa del Rey y la citada de la Conference. Así, el Betis se quita los complejos y afronta esta Europa League como uno de los favoritos, aunque sus protagonistas se esconderán estos días en los tópicos de que hay que ir partido a partido y que falta mucho aún para hablar del título, pero el potencial del Betis invita a afrontar esta condición de estar entre los equipos fuertes de la competición con total naturalidad.

En todo caso, también compite el Betis con su historia y jamás ha superado los octavos de final en la Europa League o en su antigua denominación de la UEFA. Girondins (1995-96), Bolonia (1998-99), Steaua (2005-06), Sevilla (2013-14), Eintracht (2021-22) y Manchester United (2022-23) fueron sus verdugos en esa ronda que acoge a los dieciséis mejores. En la Recopa sí pasó a cuartos en sus dos participaciones, tanto en la 1977-78 cuando quedó apeado por el Dínamo de Moscú como en la 1997-98 cuando cayó ante el Chelsea. En la Conference, como se sabe, alcanzó su mayor hito llegando a la final el pasado mes de mayo, en la que fue derrotado también por el Chelsea. En su única participación en la Liga de Campeones (2005-06), no pasó de la fase de grupos. En la Copa de Ferias se estrenó en competiciones europeas (1964-65) pero fue derrotado por el Stade Français en treintaidosavos de final.

EUROPA LEAGUE El calendario del Betis 1 1 Primera jornada: Betis - Nottingham Forest, miércoles 24 de septiembre (21:00) 2 2 Segunda jornada: Ludogorest - Betis, jueves 2 de octubre (18:45) 3 3 Tercera jornada: Genk - Betis, jueves 23 de octubre (18:45) 4 4 Cuarta jornada: Betis - Olympique de Lyon, 6 de noviembre (21:00) 5 5 Quinta jornada: Betis - Utrecht, jueves 27 de noviembre (21:00) 6 6 Sexta jornada: Dinamo Zagreb - Betis, jueves 11 de diciembre (18:45) 7 7 Séptima jornada: PAOK - Betis, jueves 22 de enero (18:45) 8 8 Octava jornada: Betis - Feyenoord, jueves 29 de enero (21:00)

El de este miércoles a las 21.00 en la Cartuja ante el Forest será el encuentro número 112 en la historia del Betis en competiciones continentales, con un balance de 53 ganados, 25 empatados y 33 perdidos. Donde más ha jugado ha sido en la UEFA / Europa League, con 70 partidos (36 victorias, 14 igualadas, 20 tropiezos) y donde menos, en la Copa de Ferias (dos partidos, un empate y una derrota). En la Champions, incluyendo la ronda previa, disputó ocho encuentros (tres triunfos, dos tablas y tres perdidos). En la Conference jugó en las dos últimas campañas 19 encuentros de los que venció en nueve, empató en cinco y cayó en otros cinco. Y en la extinta Recopa, competición para los campeones de Copa de cada país, se empleó en doce duelos con un balance de cinco victorias, tres tablas y cuatro derrotas.

Los premios de la UEFA para la Europa League

La UEFA acordó para el tramo 2024-2027 una serie de premios económicos para los equipos participantes en la Europa League que mejoraban las cantidades que se repartían previamente. Así, el campeón se garantiza por esta participación algo más de 25 millones de euros. Y ese no sería el único beneficio para el ganador, sino que también obtendría el pasaporte directo para participar en la Champions League en la temporada 2026-27.

Simplemente por entrar en la fase de liga cada uno de los 36 participantes recibe 4,31 millones de euros. Cada victoria en este tramo de la competición, que contiene ocho partidos ante rivales diferentes (dos más que en la Conference), supone un ingreso de 450.000 euros, mientras que el empate se paga a 150.000. La clasificación también influye, ya que se distribuye una horquilla de entre 2,7 millones para el primer clasificado y 75.000 para el colista cuando acabe esta fase en enero.

Los equipos que acaben esta liga entre el primer y octavo lugar añadirá 600.000 euros adicionales y pasarán de forma directa a los octavos de final. Los clubes que estén entre la decimosexta y la vigesimocuarta posición ganarán 300.000 euros y tendrán que medirse entre ellos para estar en la ronda de los dieciséis mejores que opten al título.

Cualquiera de los que pase a octavos de final sumará 1,75 millones a esta bolsa, que puede seguir creciendo si se superan los siguientes obstáculos: acceder a cuartos de final supone 2,5 millones más, 4,2 para las semifinales y 7 por estar en la final, que se jugará el 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul (Turquía). Quien alce el título sumará a todas estas cifras seis millones más.

Además de estos beneficios por rendimiento deportivo existe el de la comercialización de los derechos tanto en Europa como fuera. El equipo peor clasificado recibe 217.000 y el mejor podría alcanzar los 7.8 millones euros. Además, se añaden taquillas y otros conceptos de reparto entre países que también suman cantidades que son más importantes que las que percibió el Betis por llegar a la final de la Conference la temporada pasada, que se valoraron en global en alrededor de 18 millones de euros.