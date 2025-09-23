Suscríbete a
+Palmera

El Betis arranca la Europa League entre los favoritos y sin complejos

Después de alcanzar la final de la Conference la temporada pasada, el grupo de Pellegrini parte junto a Aston Villa, Roma, Oporto y Bolonia entre los principales candidatos a ganar el segundo torneo continental

El aleman Stegemann, árbitro del Real Betis - Nottingham Forest

Lo Celso, Valentín y Bakambu, durante el entrenamiento del Betis
Lo Celso, Valentín y Bakambu, durante el entrenamiento del Betis víctor rodríguez
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis de la temporada 2025-26 es uno de los favoritos para ganar la Europa League. Lo dice el último ranking UEFA, que ubica a los verdiblancos como el 38ª equipo del continente pero sólo por detrás de cuatro oponentes en esta ... competición: Roma, decimoquinto; Feyenoord, vigésimo; Lille, trigésimo; y Oporto, trigesimotercero. Están los de Pellegrini incluso por delante del Aston Villa (42) y Fenerbahçe (43). También lo pronostican las casas de apuestas, que sitúan al Aston Villa por delante de todos en sus previsiones, seguido de la Roma y con un pelotón en el que se ven las mismas opciones para el Betis, Oporto y Bolonia y por detrás, Nottingham Forest, Olympique Lyonnais y Celta. Ahora los verdiblancos arrancan este miércoles a las 21.00 en la Cartuja ante el Nottingham Forest en una fase de liga en la que también se medirán al Ludogorets (fuera), Genk (fuera), Olympique Lyonnais (casa), Utrecht (casa), Dínamo Zagreb (fuera), PAOK (fuera) y Feyenoord (casa).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app