El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027
La Audiencia Nacional absuelve al yihadista de Algeciras que mató a un sacristán por su enfermedad psiquiátrica

El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027

El club verdiblanco hace oficial el acuerdo para ampliar una temporada al preparador chileno

El Betis espera el sí final de Pellegrini para sellar la renovación hasta 2027

El anuncio del Betis de la renovación de Pellegrini
Mateo González

Mateo González

El Real Betis ha hecho oficial este viernes la renovación de Manuel Pellegrini como entrenador hasta 2027. La negociación con el técnico chileno se ultimó esta semana después de la conversación durante el parón y se alcanzaron los acuerdos necesarios para rubricar este ... acuerdo, que se ha firmado entre jueves y viernes.

