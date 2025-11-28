El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027

El Real Betis ha hecho oficial este viernes la renovación de Manuel Pellegrini como entrenador hasta 2027. La negociación con el técnico chileno se ultimó esta semana después de la conversación durante el parón y se alcanzaron los acuerdos necesarios para rubricar este ... acuerdo, que se ha firmado entre jueves y viernes.

Finaliza así uno de los culebrones de la temporada después de decidir el club variar el escenario e ir renovando al técnico año a año. En la última conversación las partes quedaron satisfechas con las nuevas condiciones y ahora se ha producido la firma y el anuncio, justo antes del derbi.

El técnico pasará a cobrar una cantidad similar a la actual en fijo pero pierde variables debido a que no habrá primas especiales por clasificaciones europeas que no sean de Champions League. Sí las habrá por la consecución de títulos. Con ello el club eleva el nivel de exigencia de cara a las próximas temporadas acorde con las presumibles mejores prestaciones de la plantilla.

El Betis ha anunciado la renovación de Pellegrini con un vídeo en el que se destaca su licenciatura como ingeniero y en el que dibuja las líneas de un campo de fútbol y firma antes de aparecer el clásico cartel de 2027.

Pellegrini cumplirá así un ciclo histórico desde que llegó en 2020 a Heliópolis y en el que ha cambiado el rumbo del club con clasificaciones consecutivas a competiciones europeas como nunca en su recorrido histórico y también con el título de Copa del Rey de 2022.