El Betis anuncia Junta de accionistas para el 16 de diciembre

Convocatoria ordinaria y extraordinaria con siete puntos en el orden del día

Junta General de accionistas del Betis celebrada en diciembre de 2024
Junta General de accionistas del Betis celebrada en diciembre de 2024
La Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas del Real Betis tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre. Así lo ha anunciado este viernes la entidad de Heliópolis a través de un comunicado. La Junta se celebrará en el Hotel Barceló Renacimiento ... a partir de las 17.00.

