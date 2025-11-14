El Betis anuncia Junta de accionistas para el 16 de diciembre

La Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas del Real Betis tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre. Así lo ha anunciado este viernes la entidad de Heliópolis a través de un comunicado. La Junta se celebrará en el Hotel Barceló Renacimiento ... a partir de las 17.00.

Los siete puntos del orden del día de la Junta General ordinaria y extraordinarias de accionistas del Betis son los siguientes:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión y el Estado de Información no Financiera de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025.

4. Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero D. Joaquín Sánchez Rodríguez.

5. Reelección de Consejeros.

6. Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierren a 30 de junio de 2026, 2027 y 2028.

7. Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.