Betis: Antony y la baraja de jugadores decisivos

Y todavía falta Isco. El Betis empató en Villarreal con sabor a triunfo en el esperado reencuentro de Antony con el protagonismo que se le demandaba. El brasileño llegó tras el largo y esperado camino de vuelta de este verano y necesitaba un ... partido en el respondiera a los focos que siempre le apuntan, en el que fuera de nuevo decisivo en forma de puntos para su equipo. Sí anotó y asistió con el Forest en la Europa League pero se demandaba de la mayor inversión del año que asumiera esa responsabilidad en la rotación de los grandes y vaya si lo hizo con dos chispazos que iluminaron la tarde verdiblanca. Pero lo más importante es lo que evidencia esto: el Betis no depende de la inspiración de un solo futbolista, sino que tiene un abanico tan amplio que en cada jornada puede esperar que dé el paso al frente uno de los muchos que tienen ese papel determinante. Cucho Hernández, Fornals, Abde, Lo Celso o Pau López ya lo han hecho en estas semanas y ahora le tocó a Antony.

Pellegrini no para de repetir que para llegar más lejos necesita del empuje de todos y entre ellos están estos futbolistas a los que considera innegociables en la rotación porque interpretan a la perfección el concepto jerarquía que tanto le gusta manejar. Elementos de su plantilla que tienen calidad y capacidad suficiente para darle la vuelta a un marcador, aparecer en momentos en los que quema la pelota, hacer bueno el trabajo de los demás o poner la guinda al pastel. En definitiva, decidir. En otros tiempos y ahora en diferentes conjuntos esta cuestión se reduce al buen o mal día de un futbolista en concreto, pero la buena línea de este Betis se sigue porque hay una serie de jugadores que están preparados para asumir ese papel principal en cualquier momento.

Lo hizo Antony en La Cerámica con dos goles determinantes que sellaron el 2-2 después de ir 2-0 ante un rival directo ya entrada la segunda mitad. Pero es que también fue clave la parada de Pau López en el descuento del penalti lanzado por Puado en el choque ante el Espanyol previo al parón. Con esa acción el meta logró que los tres puntos se fueran al casillero bético. Y a todo ello se le añade las cuatro jornadas consecutivas (Levante, Real Sociedad, Osasuna y Espanyol). El partidazo de Abde contra la Real Sociedad. El excelente rendimiento de Fornals en el tramo final contra el Nottingham Forest. La capacidad de Lo Celso frente al Alavés o Ludogorets. La regularidad de Natan, el gol de Bartra contra el Celta, la diana de Aitor en Elche...

Todos han ido dándose la mano para hacer del Betis un conjunto de protagonismo coral y rendimiento fiable. Y eso es lo que se espera de un entrenador como Pellegrini. El gran mérito del equipo es que no ha acusado las ausencias dado que varios de estos futbolistas no han estado en algunos encuentros y tampoco de la estrella del vestuario, que es el siempre añorado Isco. La cuestión es ahora qué sería este equipo con el malagueño en el campo y la respuesta está a pocas semanas de conocerse. El caso es que mientras esto sucede el papel del capitán se ha repartido de tal forma que el Betis tiene mucho peligro para los rivales dado que todos los de su ofensiva pueden hacer daño y no hay defensas que puedan resistir marcajes dobles o especiales a Antony sin dejar suelto a Abde o atar a Lo Celso y Fornals llegando desde atrás, así como Cucho y Bakambu sueltos en el área. Todos los citados han marcado ya en este equipo que reparte la responsabilidad tanto como las portadas para sus héroes.

Los 19 goles que el Betis ha marcado esta temporada están muy bien repartidos. Lidera la estadística Cucho con cuatro, pero le sigue un nutrido grupo de futbolistas con dos: Antony, Lo Celso, Fornals, Bakambu y Abde. Con uno están Bartra y Aitor. Ninguno ha sido de penalti. Cabe recordar que otros dos fueron en propia meta (Remiro y Son). Esta contribución general hace que Pellegrini pueda plantearse más rotaciones de cara al jueves en la Europa League frente al KRC Genk sin que se resienta el grupo. Hombres como Valles, Bartra, Ortiz, Altimira, Deossa, Riquelme o Bakambu tendrán minutos y eso redundará en el beneficio de la competencia común. Mientras, los que están llamados a ser decisivos se van turnando en este papel para que no haya desgaste ni exceso de dependencia.

El último en hacerlo ha sido Antony, que se sube a este carro en el que le esperaban todos y al que Pellegrini disculpó por llegar más tarde. «No jugaba un partido desde el mes de mayo. No es lo mismo entrenar con un equipo que hacerlo de manera individual. Está partido tras partido retomando su nivel técnico y está mejor que el año pasado. Se mantiene concentrado los 90 minutos, corre muchísimo con y sin balón. En el primer tiempo tuvo tres o cuatro jugadas que pudieron acabar en goles nuestros. Sigue muy concentrado. El partido que hizo lo premió con esos dos goles de gran categoría. La calidad que tiene la demuestra en acciones como esas. Esos goles lo ayudarán mucho», afirmaba el chileno.

Los números de Antony

Antony, con estos dos goles, ha igualado en 32 partidos los doce que hizo en el United en 96. Una barbaridad esta estadística para un jugador que es capaz de cambiarle la vida a un equipo. Pero es que Pellegrini tiene a su disposición a varios futbolistas de esta clase, ya que pocos equipos cuentan con un Lo Celso, Fornals, Abde o Cucho en sus filas. La planificación realizada por la dirección deportiva y la apuesta económica del consejo de administración tienen reflejo en esta variedad de elementos de nivel en las manos del técnico para alcanzar no sólo los objetivos marcados sino plantearse que la ambición de la Champions puede pasar de sueño a objetivo materializable.