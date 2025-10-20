Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Sánchez propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026

Betis: Antony y la baraja de jugadores decisivos

El brasileño, con su gran actuación en Villarreal, se une a Pau López, Abde, Cucho, Fornals o Lo Celso como protagonista clave de un Betis que no depende de un solo futbolista

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Pau López, Lo Celso, Abde, Antony, Fornals y Cucho, celebrando acciones del Betis esta temporada
Pau López, Lo Celso, Abde, Antony, Fornals y Cucho, celebrando acciones del Betis esta temporada
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Y todavía falta Isco. El Betis empató en Villarreal con sabor a triunfo en el esperado reencuentro de Antony con el protagonismo que se le demandaba. El brasileño llegó tras el largo y esperado camino de vuelta de este verano y necesitaba un ... partido en el respondiera a los focos que siempre le apuntan, en el que fuera de nuevo decisivo en forma de puntos para su equipo. Sí anotó y asistió con el Forest en la Europa League pero se demandaba de la mayor inversión del año que asumiera esa responsabilidad en la rotación de los grandes y vaya si lo hizo con dos chispazos que iluminaron la tarde verdiblanca. Pero lo más importante es lo que evidencia esto: el Betis no depende de la inspiración de un solo futbolista, sino que tiene un abanico tan amplio que en cada jornada puede esperar que dé el paso al frente uno de los muchos que tienen ese papel determinante. Cucho Hernández, Fornals, Abde, Lo Celso o Pau López ya lo han hecho en estas semanas y ahora le tocó a Antony.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app