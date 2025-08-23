Suscríbete a
+Palmera

LaLiga 25-26

Betis - Alavés, las notas de los jugadores: Altimira pide paso, aunque haya que fichar a un '5'

El Betis consiguió ante el Alavés su primera victoria de la temporada en el duelo de la segunda jornada. El gol de Lo Celso, el otro gran protagonista del partido, lo provocó.

Betis - Alavés, en directo

Betis - Alavés, las notas de los jugadores: Altimira pide paso, aunque haya que fichar a un &#039;5&#039;
Orsay

Orsay

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Consiguió el Real Betis su primer triunfo en LaLiga 25-26 gracias al gol de Lo Celso en la primera mitad del duelo ante el Alavés, en el que el conjunto heliopolitano se estrenaba en el Estadio de la Cartuja. Remó hasta la extenuación el ... equipo de Pellegrini, incluso en los minutos finales en los que el partido se estaba pareciendo demasiado con el exiguo 1 a 0 a lo que ocurrió el lunes en el Martínez Valero ante el Elche, pero apretaron los jugadores béticos y también la grada bética para dejar los tres puntos en el zurrón bético para dormir líderes de Primera división en la noche de este viernes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app