Betis - Alavés, las notas de los jugadores: Altimira pide paso, aunque haya que fichar a un '5'

Consiguió el Real Betis su primer triunfo en LaLiga 25-26 gracias al gol de Lo Celso en la primera mitad del duelo ante el Alavés, en el que el conjunto heliopolitano se estrenaba en el Estadio de la Cartuja. Remó hasta la extenuación el ... equipo de Pellegrini, incluso en los minutos finales en los que el partido se estaba pareciendo demasiado con el exiguo 1 a 0 a lo que ocurrió el lunes en el Martínez Valero ante el Elche, pero apretaron los jugadores béticos y también la grada bética para dejar los tres puntos en el zurrón bético para dormir líderes de Primera división en la noche de este viernes.

A continuación, valoramos las actuaciones individuales de los futbolistas con los contó Manuel Pellegrini. Así jugaron PAU LÓPEZ BIEN Salvó el 0-1 de Guridi en un despiste monumental en la primera jugada del partido. Luego, muy seguro bajo la portería y cuando tuvo que salir por alto. A Pellegrini le gusta por su juego con los pies. BELLERÍN APROBADO De más a menos. Acabó desfondado y eso le hizo en alguna acción del segundo tiempo darle demasiado espacio al futbolista rival para que centrara o creara peligro. Pero, en líneas generales, cerró bien su banda. BARTRA BIEN Un titán, tanto por arriba como por abajo. Despejó balones, muchos, e incluso hubo acciones en las que se atrevió a sacar la pelota desde atrás y cruzar el centro del campo con el balón controlado. Un seguro. NATAN BIEN De menos a más. Empezó despistado, pero luego se hinchó a achicar balones con mucha seriedad y sin alocarse. Haber estado aquí la temporada pasada le hace funcionar bien con Bartra. JUNIOR APROBADO De más a menos. Tuvo que ser sustituido por Ricardo Rodríguez porque acabó desfondado con tanto subir y bajar la banda. Estuvo acertado en prácticamente todas las acciones que protagonizó. ALTIMIRA NOTABLE Sigue avanzando a pasos agigantados. Junto a Lo Celso, el mejor del Betis durante el partido. Está agradeciendo la confianza del cuerpo técnico con partidos de un altísimo nivel. Merece seguir jugando, aunque haya que fichar a un '5' y falte Roca. FORNALS BIEN Multiplicado. Lo mismo aparecía en el pivote, que bajaba a sacar el balón desde atrás, que en alguna de las bandas, o que incluso en la mediapunta cuando los de arriba se movían. No perdió balones, un lujo. AITOR BIEN Es un verdadero pánzer. Pelea, briega, corre para presionar como el que más. Y eso lo agradece todo el mundo, desde Pellegrini hasta los aficionados. Ayudó a Bellerín. LO CELSO NOTABLE Hoy sí. Este es el Lo Celso que los béticos quieren ver. Partido coral del argentino. No hizo de Isco, pero no le hizo falta. En los buenos minutos del equipo, lo movió a su antojo. Y encima, marcó el gol que le dio la victoria al Betis. RIQUELME APROBADO De los más flojos de todo el equipo. Es verdad que se entendió bien con Junior y a veces con Lo Celso, pero no fue todo lo incisivo que necesita el Betis en esa banda. CUCHO HERNÁNDEZ APROBADO Raspado. Volvió a no ver portería y tuvo ocasiones para ello. Se fue ovacionado de La Cartuja. Necesita esa confianza que todos los delanteros tienen que tener de cara a gol. No negocia la lucha y la pelea. PABLO GARCÍA BIEN Es un auténtico agitador. Se asoció con Lo Celso. Tuvo el segundo en sus botas. Si lo marca, se cae La Cartuja. RICARDO RODRÍGUEZ APROBADO Apareció en mitad de las informaciones que lo sitúan fuera del Betis en los últimos días del mercado. También achicó balones y no se lesionó. BAKAMBU APROBADO Jugó, lo que no hizo en Elche. Tuvo el segundo en un balón que estrelló en el larguero. VALENTÍN GÓMEZ APROBADO Debut oficial y en una posición que no es desconocida para él, ya que actuó por delante de la defensa. Achicó balones. PELLEGRINI BIEN Tiene sus cosas de entrenador, como la de darle minutos a Ricardo Rodríguez cuando el club está trabajando en su salida. Pero hoy cuando hizo los cambios sí aportaron. Especialmente el de Valentín Gómez por delante de Bartra y Natan

