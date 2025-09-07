El Betis afrontará seis partidos en tres semanas hasta llegar al siguiente parón

El campeonato de Primera división volverá el próximo fin de semana después del primer parón en el calendario debido a los partidos internacionales de selecciones. Se iniciará entonces un ciclo que irá hasta los días 11 y 12 de octubre, momento en el que la competición volverá a parar debido a la ventana de selecciones.

El Betis tiene previsto volver a jugar el próximo domingo 14 de septiembre (16.15) con el partido a domicilio ante el Levante correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Comenzará entonces un ciclo que llevará al equipo entrenado por Manuel Pellegrini a disputar seis encuentros oficiales en tres semanas. Cuatro en el campeonato de Primera división y dos en la fase de liga de la Europa League. El Betis llegará a jugar hasta en tres ocasiones consecutivas en el estadio de la Cartuja.

Seis partidos

Los partidos del equipo verdiblanco hasta el siguiente parón en el calendario son:

Levante - Betis (domingo 14 septiembre, 21.00)

Betis-Real Sociedad (viernes 19 de septiembre, 21.00)

Betis-Nottingham Forest (miércoles 24 de septiembre, 21.00)

Betis-Osasuna (domingo 28 de septiembre, 18.30)

Ludogorets-Betis (jueves 2 de octubre, 18.45)

Espanyol - Betis (día y hora por confirmar)

El equipo verdiblanco se marchó al primer parón después de jugar cuatro partidos de LaLiga en los que sumó cinco puntos. El empate a domicilio con el Celta (1-1) correspondiente a la sexta jornada de LaLiga se adelantó al 27 de agosto ya que los partidos de competición continental de ambos equipos coincidían con la jornada intersemanal de Primera división prevista para finales de septiembre.

Más temas:

Betis

Pellegrini