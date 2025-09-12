El Betis ya tiene un acuerdo con Pumas y espera el sí de Chimy para cerrar su salida

El Betis ya tiene un acuerdo con el Pumas para la transferencia de los derechos de Chimy Ávila y ahora espera el sí del futbolista a las condiciones de la operación para poder formalizarla en las horas que restan para el cierre ... del mercado mexicano en la próxima madrugada, a las 5.00 de este sábado, hora española. Desde la parte del delantero argentino se considera que aún no se da el marco completo para aceptar este movimiento y las partes seguirán trabajando en ello para que se produzca o quede finalmente descartada.

En Heliópolis consideran a Chimy un descarte. Ya trataron de darle salida antes del final del mercado en España pero no lo lograron y ahora han buscado la fórmula de encontrarle acomodo en otras ligas que tienen mayor margen. El entorno del futbolista dio por imposible esta salida en estos momentos y apuntaba a enero, pero el club verdiblanco ha trabajado para llegar a un acuerdo con Pumas, al tiempo que recibía el interés de conjuntos de Turquía y Catar por sus servicios.

El equipo mexicano y el Betis han llegado a un pacto para esta transferencia a través de una cesión valorada en 400.000 euros que incluye una opción de compra de fácil cumplimiento que culminaría en un traspaso de alrededor de dos millones de euros en cifras globales.

Ahora la pelota está en el tejado del futbolista, que esta mañana en la ciudad deportiva le comentaba a sus compañeros que no tenía intención de marcharse. El club verdiblanco trabaja con sus agentes para buscar una solución en las pocas horas que restan y convencerles de que es la mejor decisión a sus 31 años y con una alta competencia en Heliópolis con la llegada de Antony y la irrupción de Pablo García, así como la presencia de Riquelme, Abde o Fornals.

En este sentido, la posible marcha de Chimy Ávila no está para nada condicionada por las opciones de Pablo García de ser convocado por la selección española sub 20 para el Mundial de la categoría que se disputa en unas semanas en Chile y que haría que el canterano se perdiera varios encuentros oficiales en ese tiempo. Se entiende en el Betis que el ciclo de Chimy ha llegado a su fin y se quiere contar con el espacio salarial que deje, además de su ficha, para tener margen de cara al próximo mercado de enero.