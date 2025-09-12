Suscríbete a
El Betis ya tiene un acuerdo con Pumas y espera el sí de Chimy para cerrar su salida

El club verdiblanco pacta con el mexicano una cesión con opción de compra de fácil cumplimiento por alrededor de dos millones pero el futbolista no ha dado aún su conformidad

Pumas se interesa a última hora por Chimy y ofrece casi dos millones en la opción de compra

Chimy Ávila y Pablo García, durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva
Chimy Ávila y Pablo García, durante el entrenamiento del Betis en la ciudad deportiva víctor rodríguez
Mateo González

El Betis ya tiene un acuerdo con el Pumas para la transferencia de los derechos de Chimy Ávila y ahora espera el sí del futbolista a las condiciones de la operación para poder formalizarla en las horas que restan para el cierre ... del mercado mexicano en la próxima madrugada, a las 5.00 de este sábado, hora española. Desde la parte del delantero argentino se considera que aún no se da el marco completo para aceptar este movimiento y las partes seguirán trabajando en ello para que se produzca o quede finalmente descartada.

