El Betis actualiza el plan de movilidad para el partido ante la Real Sociedad

El Betis ha realizado una actualización del plan movilidad de cara al encuentro ante la Real Sociedad en la Cartuja, que se disputa este viernes a las 21:00 horas. En coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla y el resto de organismos y entidades públicas -TUSSAM, RENFE y Estadio La Cartuja- el club informa de las principales novedades, así como los horarios de los trenes de cercanías tanto para la ida como para la vuelta.

En primer lugar, y como principal novedad, los aparcamientos P7 Norte, P7 Sur y aparcamientos de la Avenida Carlos III (PB01, PB02, PB03 y PB04, también denominados P8.1, P8.2, P8.3 y P8.4) serán de libre acceso para optimizar su espacio, teniendo en cuenta que muchas de las plazas reservadas quedaban sin ocuparse. Por tanto, no será necesario reservar previamente como había ocurrido en los partidos ante el Alavés y el Athletic. El personal de organización y control de la Cartuja abrirá las puertas a las 15:00 horas y se podrá acceder libremente y de forma gratuita hasta completar su capacidad. En caso de que se ocupen en su totalidad, la Policía regulará el flujo de tráfico y derivará a los aficionados a otras zonas. En este sentido, es importante tener en cuenta los accesos a estas plazas para facilitar la llegada y la salida y evitar aglomeraciones.

También habrá cambios en la ubicación de las paradas de autobuses urbanos. TUSSAM ha informado de las localizaciones de las paradas de las líneas 2, C1, C2, y las lanzaderas de Sevilla Este, Puente de la Barqueta y Blas Infante, algunas de las cuales ha sufrido modificaciones con respecto a los dos primeros partidos. Las líneas C1 y C2 se sitúan en la calle Juan Bautista Muñoz, frente al Estadio, mientras que la lanzadera hacia Blas Infante se podrá tomarse en Camino de los Descubrimientos - Laboratorios de Ingeniería. Los trayectos de ida de las líneas regulares (2, C1 y C2) se reforzarán con 12 vehículos adicionales desde dos horas antes del partido, mientras que la lanzadera Blas Infante - Estadio empezará a funcionar desde dos horas y media antes.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla también informa de la ampliación de las zonas de aparcamiento para motocicletas bajo el viaducto de la SE-30, desde el fin del aparcamiento de motos y patinetes actual hasta la entrada Puerta del Sur del Parque del Alamillo.

Del mismo modo, RENFE ha detallado los horarios del servicio de cercanías que se pondrán en marcha para e encuentro ante la Real Sociedad entre Santa Justa y el estadio, con parada intermedia en San Jerónimo. Los Horarios para los trayectos de ida (línea C-2) serán 17:08 horas, 18:13, 19:10, 19:40 y 20:30 horas. Para los de vuelta (Línea C-2, servicio gratuito): 23:15 y 23:20 horas

Los horarios del trayecto de vuelta desde Santa Justa hasta Utrera y Lora del Río (Línea C-1): 23:48 horas. Santa Justa - Utrera (paradas: San Bernardo, Virgen del Rocío, Jardines de Hércules, Bellavista, Dos Hermanas, Cantaelgallo y Utrera). 23:48 horas. Santa Justa - Lora del Río (paradas: La Rinconada, El Cáñamo, Brenes, Cantillana, Los Rosales, Guadajoz y Lora del Río).

Por último, el Ayuntamiento ha explicado los cortes que se producirán en el PCT Cartuja desde 3 horas antes del comienzo y que serían los siguientes:

-Cierre de las entradas en Camino de los Descubrimientos, zona norte y zona sur. Los accesos peatonales de la citada calle permanecerán abiertos.

- Apertura de accesos auxiliares de las puertas peatonales de la zona norte.

- Cierre del carril de acceso en la confluencia Marie Curie con Leonardo da Vinci dirección norte. La misma confluencia en dirección sur se mantiene en horario habitual.

- Control de acceso a las pastillas de aparcamiento de Carlos III a través de Gregor J. Mendel mediante auxiliar y con barreras bajadas, sólo con acceso de trabajadores del Parque.

- Los accesos por Puerta Norte y a Carlos III desde Hermanos d'Eluyar estarán controlados por Policía Local.

- Se procederá al cierre de los accesos a la calle Torricelli desde las bolsas de aparcamiento de Carlos III.

Y, a continuación, los cortes de tráfico que se producirán 2 horas antes del inicio del partido en el PCT Cartuja.

- Cierre de las salidas en Camino de los Descubrimientos zona norte y la zona sur para facilitar el tránsito de las lanzaderas de TUSSAM. Los accesos peatonales de la citada calle permanecerán abiertos.