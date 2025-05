El Betis activa el modo final: «El Chelsea no es favorito»

Pese a que tocará cerrar mañana viernes en el duelo ante el Valencia el campeonato liguero de Primera división 24-25, en el Real Betis, ya sí que sí, todo el mundo tiene activado el modo final de la Conference ... League. El duelo de dentro de seis días frente al Chelsea en el Stadium Wroclaw de la ciudad polaca de Breslavia copa todo el interés y la actualidad del conjunto verdiblanco, máxime después de que ayer, en la jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación que la UEFA y el club bético organizaron de cara al decisivo encuentro del próximo día 28, algunos de los protagonistas en verdiblanco ofrecieran sus impresiones para valorar el encuentro frente al conjunto londinense.

El plantel está concentrado. Primero para terminar el curso en LaLiga de la mejor forma posible ante el cuadro dirigido por Carlos Corberán —un partido que Manuel Pellegrini y su cuerpo técnico quieren que sea un ensayo general para la final ante el Chelsea— ante el cual quiere el equipo bético, con una victoria, alcanzar la cifra de 62 puntos, que sería la segunda mejor puntuación del entrenador chileno en Heliópolis. También, para que no haya lesiones desagradables que provoquen que alguno se pierda la final, porque todos quieren estar a disposición de Pellegrini y disfrutarlo, en la medida de lo posible, dentro del campo. E, igualmente, para darle una última alegría liguera a los béticos que querrán, una vez que finalice el partido contra el equipo valencianista, brindarle a su equipo el mayor aliento posible antes de que el lunes la expedición ponga rumbo a territorio polaco para jugar el miércoles el envite decisivo con un título europeo en juego por primera vez en los casi 118 años de historia de la entidad heliopolitana.

También hay un muy buen ambiente entre los futbolistas. En la jornada de ayer se pudieron ver muchas bromas entre ellos, muchas caras de alegría y sonrisas, lo que denota que en el apartado anímico el primer equipo verdiblanco está en un momento top. Llegar con la cabeza limpia, con ganas, con ilusión, primero de hacer un buen partido y después, por qué no, de ganarlo y darle a la entidad su primer entorchado continental, también puede jugar un papel importante más allá de lo futbolístico.

En este punto, varios de los jugadores y el propio entrenador que comparecieron ante los medios de comunicación, tienen claro que el Chelsea, pese a su gran trayectoria en la presente edición de la Conference y sin tener en cuenta la diferencia de presupuestos entre un equipo y otro, no es el favorito para alzar el trofeo el miércoles que viene. Por ejemplo, Pellegrini decía sobre este asunto que «el presupuesto del Chelsea es distinto, pero no sentimos que el Chelsea sea favorito, no sentimos la presión y vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Siento que sería muy fácil escudarse en un favoritismo que yo no siento. Luego ya analizaremos por qué se perdió, si es que terminamos perdiendo. Vamos a salir con la mente pensando no en el presupuesto del Chelsea, sino en nuestro juego para ganar una final muy complicada». Por su parte, Sergi Altimira, en la zona mixta habilitada para la ocasión, valoraba que «la gente les da como favoritos por el dinero invertido y quizá tengan una presión mayor ellos», mientras que Aitor advertía que «te tienes que enfrentar siempre a los mejores. El fútbol es fútbol. Estamos convencidos de que vamos a ganar. Creer, creer y creer que nos vamos a traer la copa para Sevilla». Por último, Bartra añadía un aspecto del valor emocional que puede tener esta final tanto para el Betis como para el Chelsea: «Para ellos es una final más y para nosotros estar escribiendo la historia de un club muy grande, centenario. Es mucho más que una final y vamos a afrontarla como tal».

Engorilamiento «por mil»

Fue precisamente el central catalán quien reconoció que el momento que vive la plantilla ha provocado, como ya dijo Isco, que el nivel de engorilamiento se haya disparado «por mil» y aseguró que se encuentra «con muchísimas ganas de poder afrontar el partido más importante de la historia del club» a la vez que reconocía que «estamos preparados para ello. He vivido a nivel nacional e internacional momentos y finales muy importantes, pero es verdad que sintiendo con toda la pasión de los béticos y las alegrías y las caras que les estamos viendo... Es algo que va más allá», hacía referencia también sobre su experiencia en finales y títulos conseguidos y lo que está viviendo en las últimas semanas con el Betis.

Pellegrini, en rueda de prensa, trataba de rebajar esa extramotivación que pueda tener el plantel por disputar la primera final europea de la historia del club y comentaba que «veo al grupo muy bien, muy ilusionado por la final. El hecho de estar clasificado para Europa desde hace cuatro jornadas y estar en la final habla del estado positivo del grupo. Lo importante es trabajar y manejar emociones con cabeza fría y corazón caliente. La parte psicológica, emotiva y futbolística, también hay que saber manejarla», advertía el técnico.

Aitor, por su parte, hablaba sobre la ilusión que le inspira personalmente disputar esta final y, por qué no, llegar a conquistar Breslavia: «No sólo en lo individual, es algo que nunca hubiera imaginado.Hacerlo con el club de mi vida, que llevo ya diez años, pues todavía más. ¿Si visualizo llegando como campeón a Sevilla? Sí, sí (risas). Desde que pasamos a la semifinal, en mi cabeza sólo existe la victoria, la celebración». Mientras que Altimira comentaba que «queda el último empujón para poder levantar el título. No me quiero ni imaginar lo de llegar a Sevilla con la Conference. Tenemos que tener los pies en el suelo y ojalá se dé porque sabemos que la gente lo va a celebrar igual o más que nosotros», decía el centrocampista de Cardedeu.

También atendía Johnny Cardoso a los medios en la zona mixta instalada sobre el césped del campo 2 de la ciudad deportiva Luis del Sol. El centrocampista internacional por Estados Unidos trabaja en estos días al margen del resto de compañeros con el objetivo de llegar en plenas condiciones de jugar la final contra el Chelsea, algo que tanto él como Pellegrini esperan que se produzca. De cara a ese duelo decisivo tan ilusionante para todos en el Betis, el futbolista fichado del Internacional de Porto Alegre hace ya poco más de dos años argumentaba que «tenemos mucha confianza, sabemos que es un partido histórico para el club y para nosotros también. Ojalá podamos hacer historia. Claro que es un momento muy especial. La presión es normal. ¿Los rumores sobre mi futuro? Mi mentalidad está sólo en el Betis ahora, en la final y en el último partido de LaLiga que tenemos», sentenció el pivote defensivo bético.