Suscríbete a
+Palmera

El Betis abre el plazo de solicitud de entradas para El Gran Derbi ante el Sevilla

El conjunto verdiblanco anuncia en su página web que dispone de 600 localidades en la grada visitante del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Isco apuesta por llegar al derbi y se muestra claro sobre su renovación: «Quiero jugar en el Nuevo Villamarín, a ver si llega»

Aficionados béticos, presentes en el Sevilla - Betis de la temporada 24-25
Aficionados béticos, presentes en el Sevilla - Betis de la temporada 24-25 manuel gómez

Fede Tozzo

El Real Betis acaba de anunciar que 600 béticos podrán acompañar al equipo en la grada visitante del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para El Gran Derbi del próximo domingo 30 de noviembre (16.15 horas).

Tal y como anuncian en ... su página web, el precio de cada entrada será de 30 euros. Del mismo modo, el conjunto heliopolitano ha comunicado cómo será la asignación de dichas entradas. 480 de ellas irán destinadas a socios mayores de edad del club, respondiendo a un criterio de antigüedad. Por otro lado, las 120 restantes se distribuirán a peñistas mayores de edad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app