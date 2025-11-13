El Betis abre el plazo de solicitud de entradas para El Gran Derbi ante el Sevilla

El Real Betis acaba de anunciar que 600 béticos podrán acompañar al equipo en la grada visitante del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para El Gran Derbi del próximo domingo 30 de noviembre (16.15 horas).

Tal y como anuncian en ... su página web, el precio de cada entrada será de 30 euros. Del mismo modo, el conjunto heliopolitano ha comunicado cómo será la asignación de dichas entradas. 480 de ellas irán destinadas a socios mayores de edad del club, respondiendo a un criterio de antigüedad. Por otro lado, las 120 restantes se distribuirán a peñistas mayores de edad.

El proceso de solicitud de estas localidades estará disponible desde el jueves 13 de noviembre hasta el próximo martes 18 de noviembre a las 10.00 horas. Quienes deseen optar a conseguir una entrada podrán solicitarlas a través del área privada de socios. Para este partido la inscripción se realizará de manera individual, no permitiéndose la inscripción de manera grupal. ℹ🏟⚽



Abierto el proceso de solicitud de entradas para el #ElGranDerbi. — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 13, 2025 Según especifica el club verdiblanco en su web, «Todos los inscritos recibirán el martes 18 de noviembre una comunicación tanto por correo electrónico como en su área privada de socios, donde se les informará si han obtenido una localidad o no». Finalmente, aclaran que quién no tenga la oportunidad de recibir una entrada recibirán la devolución del importe abonado, mientras que los agraciados tendrán un plazo de 24 horas para confirmar o no su deseo de acceder a dicha localidad.

