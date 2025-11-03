Suscríbete a
El Betis se abona a ser quinto en todas los facetas

Los verdiblancos, entre los más regulares del campeonato en ambas áreas

Sí, el Betis de Antony quiere ser alternativa a la Champions (3-0)

Varios jugadores del Real Betis celebran con la afición la victoria contra el RCD Mallorca
Varios jugadores del Real Betis celebran con la afición la victoria contra el RCD Mallorca AFP / cRISTINA QUICLER

Fede Tozzo

Tras la victoria del domingo frente al RCD Mallorca, el Real Betis finalizó la undécima jornada de LaLiga en el quinto puesto de la clasificación, con 19 puntos. Y no es la única cifra que le coloca entre los cinco ... equipos que aspiran a lo máximo en un campeonato que ha comenzado igualado y donde los de arriba se dejan pocos puntos.

