El Betis se abona a ser quinto en todas los facetas

Tras la victoria del domingo frente al RCD Mallorca, el Real Betis finalizó la undécima jornada de LaLiga en el quinto puesto de la clasificación, con 19 puntos. Y no es la única cifra que le coloca entre los cinco ... equipos que aspiran a lo máximo en un campeonato que ha comenzado igualado y donde los de arriba se dejan pocos puntos.

El Betis también es el quinto equipo con mayor volumen anotador del campeonato liguero, solo por detrás de Barcelona (28), Real Madrid (26), Villarreal (22) y Atlético de Madrid (21). Hasta la fecha, y contando los tres últimos ante el Mallorca en esta pasada jornada 11, los de Manuel Pellegrini han anotado 18 goles. La victoria ante el conjunto bermellón ha llegado en la antesala del duelo ante el Olympique de Lyon de este jueves, que supondrá una nueva cita europea en casa, con la necesidad de sacar un buen resultado.

Y la tercera cifra que avala el buen momento de los béticos en la competición doméstica es que también son el quinto conjunto de Primera División que menos goles recibe: 12 goles en 11 jornadas. Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Alavés, todos ellos con 10 tantos en contra, son los únicos que han encajado menos que los heliopolitanos. Este equilibrio, santo y seña de Manuel Pellegrini en el banquillo verdiblanco, es el que está posibilitando que el Betis sea considerado como un aspirante para jugar el próximo año la Champions League.

Las próximas citas del mes de noviembre prometen poner a prueba las opciones de los verdiblancos de seguir en la pelea por entrar en los puestos que dan derecho a participar en la próxima edición de la máxima competición de clubes europea. La semana que viene tendrán la siempre complicada visita a Mestalla con un Valencia que llega en horas bajas. Tras el parón de selecciones, recibirán al Girona en La Cartuja. Finalmente, la última jornada del mes deparará el primer Gran Derbi de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.