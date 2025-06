Los béticos Jesús Rodríguez y Pablo García, ante el peso del dorsal 17 con España

Hay dorsales que trascienden a lo largo de la historia, ya sea a nivel de clubes o de selecciones. Es lo que pasa cuando jugadores importantes lo llevan y su reemplazo supone una presión extra. En el Real Betis ocurre con el dorsal '17', el número de Joaquín Sánchez. El eterno capitán del conjunto verdiblanco lo llevó en su camiseta durante trece temporadas, entre las dos etapas que militó en el club.

No sólo fue a nivel de clubes donde se le pudo ver con el dorsal de dos cifras, sino que en sus participaciones con la selección española también vistió con el diecisiete a la espalda desde su etapa en la sub 18. Ya cuando dio el salto al primer equipo, en el año 2002, también sería este el dorsal el que le acompañaría, y a pesar de que durante los años en los que defendió la elástica de 'la Roja' tuvo que cambiar y portar otros números, lo cierto es que hasta su última temporada como internacional en la 2005-06 fue el diecisiete el dorsal que le acompañó.

Pablo García y Jesús Rodríguez han querido recoger el testigo para llevar el '17' tanto en la sub 21 como en la sub 19. Ambos jugadores están disputando el Europeo, ya sea en Eslovaquia en el caso de Jesús con 'la Rojita', y en Rumanía Pablo García, buscando el pase a la final con la sub 19. Tanto el extremo como el delantero quisieron jugar sus respectivos torneos con ese dorsal que tanto beticismo desprende, haciendo referencia a la calidad que se atesora en la cantera de Heliópolis.

En el caso de Jesús, su equipo ya está en cuartos de final, donde se enfrentarán por un billete a semis a la selección de Inglaterra. El sevillano cuenta con un gol en su haber, el que consiguió anotar en el duelo ante Italia para firmar el pase como líderes del grupo A. Sin embargo, Pablo García todavía no ha conseguido ver puerta, aunque el ariete pudo firmar una asistencia en la holgada victoria ante Montenegro que dejó a España como primera de grupo y a la espera de rival para semifinales. A la espera de lo que pase con el futuro de Jesús Rodríguez en el conjunto heliopolitano, pues Pablo firmó en enero su renovación, sigue estando presente en las categorías inferiores de la selección española el ADN del Real Betis de la mano de jugadores y del dorsal '17'.