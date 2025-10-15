Suscríbete a
El bético Elyaz Zidane, fijo con Francia, busca la final del Mundial sub 20

El central del Betis Deportivo es el futbolista más utilizado por su seleccionador en el torneo y apunta a titular en la noche de este miércoles ante Marruecos

Elyaz Zidane, el otro canterano bético que avanza a los cuartos de final del Mundial sub 20

Elyaz Zidane, durante el duelo entre Francia y Japón en el Mundial sub 20
Elyaz Zidane, durante el duelo entre Francia y Japón en el Mundial sub 20
Mateo González

El Betis sigue pendiente del Mundial sub 20 dado que tras la eliminación de España, con Pablo García en sus filas, sigue adelante Francia, que participa con el protagonismo creciente de Elyaz Zidane. El joven central de 19 años es uno de los ... puntales del Betis Deportivo y de su selección, que disputará esta noche (22.00) las semifinales del torneo ante Marruecos. El zaguero zurdo ha sido titular en los cinco partidos mundialistas de Francia y está dejando una grata sensación por su fiabilidad.

