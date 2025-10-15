El bético Elyaz Zidane, fijo con Francia, busca la final del Mundial sub 20

Elyaz Zidane únicamente se ha perdido la segunda parte de la tercera jornada de la fase de grupos. El resto de encuentros los ha disputado completos, incluidos los 120 minutos por la prórroga ante Japón en cuartos. Ha acumulado 435 de los 480 minutos de Francia en el Mundial sub 20. Y es uno de los intocables para Bernard Diomede, su seleccionador.
Tras vencer a Noruega por 1-2, Francia se clasificó para semifinales y jugará ahora ante Marruecos en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (Chile). Elyaz Zidane apunta a ser nuevamente titular buscando un sitio en la final del próximo domingo 19 de octubre.
El torneo, en todo caso, no había comenzado del todo bien para el jugador verdiblanco ya que cometió un penalti en el primer choque contra Japón pero Diomede mantuvo su confianza en Elyaz. «Como zurdo, sé reconocer la calidad de un zurdo, y Elyaz posee esta finura técnica además de su estatura. Sólo tenemos que dejarlo tranquilo. Llevamos tres años trabajando para liberarlo. Es difícil ser hijo de Zidane. Esperamos mucho de él, sin duda demasiado. No debemos olvidar que es un jugador de 2005. Estoy contento porque está empezando a expresarse dentro del equipo, aunque le resulte muy difícil. Tiene las cualidades para alcanzar el máximo nivel, solo tiene que jugar«, afirmaba el seleccionador galo en L' Equipe.
En el Betis Deportivo Elyaz Zidane ha jugado este curso 180 minutos en dos encuentros completos ante el el Teruel y el filial del Atlético de Madrid. Ha estado en varios entrenamientos del primer equipo, con el que aún no se ha estrenado. Llegó a la disciplina del filial bético en enero de 2024 procedente del juvenil del Real Madrid.
