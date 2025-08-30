Bellerín, novedad con el grupo a 24 horas del Betis-Athletic

Bellerín, junto a varios compañeros, en el inicio del entrenamiento de este sábado

La plantilla del Real Betis se ha entrenado este sábado en la víspera del partido ante el Athletic correspondiente a la tercera jornada del campeonato en Primera división. La novedad en la sesión ha sido la presencia de Bellerín de nuevo con el grupo.

El lateral, titular en los tres primeros encuentros oficiales y que ha disputado todos los minutos hasta el momento, no se entrenó con el resto de compañeros en el terreno de juego en el entrenamiento del viernes. Sin embargo, este sábado sí ha iniciado la sesión en el césped con el grupo.

Ha vuelto Bellerín en un entrenamiento que ha tenido las ausencias en el terreno de juego de Pau López, Isco, Abde y Aitor, que tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo del Celta-Betis y que sufre una lesión en el bíceps femoral derecho. Los que siguen sumando minutos de entrenamiento con el grupo son Diego Llorente, Marc Roca y Deossa.

Una vez finalizado el entrenamiento, el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, ofrecerá una rueda de prensa con motivo del encuentro de este domingo (19.00) en el estadio de la Cartuja.