Bellerín: «Hay una ilusión renovada, ahora todos los niños quieren ser del Betis»

El lateral bético Héctor Bellerín ha comenzado la temporada con buenas sensaciones, participando en los cuatro partidos de su equipo y partiendo como titular en tres de ellos. Bellerín, en una extensa entrevista en los medios oficiales del club, comenzaba analizando que «ahora es momento para reflexionar sobre estos primeros partidos, ya con el equipo completo, con la llegada de Antony y con Amrabat, que, cuando acabe con la selección, se incorporará con nosotros. Y creo que es un buen momento, primero de todo, para descansar, porque es muy extraño empezar agosto con cuatro partidos. Es verdad que los resultados podrían haber sido mejores, pero sí que siento que ha habido cosas muy positivas desde este comienzo. Sobre todo creo que, a nivel defensivo, estoy viendo mucha solidaridad en el equipo. Yo creo que, si miras hacia atrás, en las últimas temporadas siempre nos ha costado un poquito abrir la lata con los goles en los primeros partidos. Y estos parones siempre nos suelen venir bien como para, ya estando adaptados a lo que es el ritmo de la competición, coger un poquito de aire y apretar«, deseó el badalonés.

Sobre las ambiciones del equipo, destaca que «nos viene también la Europa League, que es una competición para nosotros súper importante. El año pasado se nos quedó la espinita clavada y tenemos una ilusión enorme por llegar muy lejos«, explicaba sobre la última participación del Betis en el escenario continental.

Cuestionado por la mudanza a la Cartuja, celebra el gran ambiente propiciado por todos los béticos: «Pensaba que el hecho de dejar el Benito Villamarín durante dos años es algo emocionalmente complicado, pero creo que el recibimiento y el ambiente que se está creando en La Cartuja, que también tenemos muy buen recuerdo de ese estadio, me ha impresionado, me ha parecido muy bonito. El otro día, 65.000 béticos en el estadio, creo que es algo que demuestra lo que es este club, lo que es su afición y la grandeza que tiene. Es un escenario propicio para hacer cosas muy bonitas, la verdad«.

En cuanto a los refuerzos, Bellerín desvela cómo se enteró de la confirmación del fichaje de Antony: «Si te soy sincero, pasé los dos días totalmente desconectado del mundo. Y, cuando me metí en Instagram por primera vez y empecé a ver los vídeos en el aeropuerto, dije 'esto es maravilloso'», confesó.

«Ya no sólo el que haya venido Antony, sino obviamente el recibimiento, que como te digo, demuestra esta bendita locura que nos persigue a todos los que nos sentimos béticos. Yo creo que son dos fichajes muy importantes. A Antony ya sabemos lo que ha demostrado. Y Amrabat viene yo creo que a ofrecer también mucha experiencia y mucho músculo al centro del campo, que es algo que nos viene muy bien, sobre todo teniendo tantas competiciones y tantos partidos. Creo que son dos jugadores que nos van a aportar muchísimo. Y también Nelson (Deossa), que ya se ha unido también al grupo«, añadió el ex de Arsenal y Barça sobre los fichajes de su equipo.

Y es que para Bellerín viene un año ilusionante: «El año pasado hubo una transición en el vestuario con muchas caras nuevas y este año mucha de la gente que ha venido ya ha estado aquí, como los casos de Pau López, Junior Firpo y Antony ahora también volviendo. El bloque se siga manteniendo de temporada a temporada, lo que es algo que, dentro de nuestra forma que tenemos de jugar y nuestra estructura, el hecho de que ya vengamos rodados es algo que nos ayuda. Yo lo sentí mucho también en el año de la Copa. En mi primera temporada yo sentí que la máquina estaba engrasada ya y que yo entré ahí en un equipo que ya estaba hecho. Esa sensación que estamos teniendo esta temporada es un poco similar y creo que es muy importante, porque, al final, los detalles tácticos que nos da el míster son muy concretos y son trabajos que cuesta adaptarse a eso, y el hecho de que haya menos gente que se tenga que adaptar y que la estructura ya esté un poco en su sitio creo que favorece mucho a desarrollar ya la temporada desde el principio«.

En cuanto a los retos del equipo, cree que «el techo un poco nos lo ponemos nosotros y yo llevo muchísimos años con muchísima ilusión. Creo que la afición lo vive de la misma forma, que todos estos años que hemos entrado en Europa hay una ilusión renovada en el Betis y ahora todos los niños quieren ser del Betis, todo el mundo quiere ser del Betis, y es normal, porque creo que es un club que está en un momento de crecimiento y en un momento muy ilusionante, donde hay jugadores de máximo nivel que quieren formar parte de este club, que ven que se están haciendo las cosas bien y, sobre todo, que ven que, cuando aquí se disfruta, creo que en pocos sitios se puede disfrutar de la misma forma«, dijo.

Finalmente, echó la vista atrás con ganas de devolver a la afición las máximas alegrías después de la derrota en la final de la Conference: «De ese dolor del año pasado, yo me acuerdo de acabar el partido y mirar a la grada y ver a la gente triste, pero a la vez orgullosa del camino que habíamos hecho. Yo creo que eso es un empujón enorme para seguir tirando para adelante y seguir construyendo con esta ilusión que, más allá de los títulos o más allá de las experiencias, lo que están haciendo es que este club sea cada vez más grande a un nivel social, a un nivel económico, a un nivel deportivo y yo creo que, pasito a pasito, si miras al Betis de hace 8-9 años, al Betis que estamos consiguiendo a día de hoy, creo que hay un trabajazo por parte de toda la gente que ha formado parte del equipo y que son cosas que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos pensando en el partido de mañana, en esta competición pero creo que es muy beneficioso todo lo que está pasando durante estas temporadas«, concluyó.