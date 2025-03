Bellerín: «Cuando nos emborrachamos no pasa nada, pero si Borja Iglesias se pinta las uñas nos cuestionan»

Héctor Bellerín es un jugador que trasciende de lo deportivo, su fuerte presencia en el mundo de la moda y su discurso en temas de diversa índole lo han convertido en un icono para las generaciones más jóvenes. Es por esto que la cadena británica BBC ha querido abordar temas como la «masculinidad tóxica» en una entrevista que le ha realizado al jugador del Betis. «Todos quieren conducir grandes coches y ser fuertes y varoniles», señala Bellerín.

De hecho, tanto él como a su excompañero en el Betis, Borja Iglesias, han sido criticados por no representar al jugador de fútbol estándar: «Es muy gracioso porque sólo le dicen a los futbolistas que se ciñan al fútbol cuando hablan de algo o hacen algo que no es demasiado masculino. Cuando juegan a la PlayStation y conducen coches rápidos, cuando nos emborrachamos o lo que sea, no hay nada que decir al respecto. Pero cuando Borja Iglesias se pinta las uñas o cuando voy a un desfile de moda, entonces es cuando nos cuestionan, es cuando lo que hacemos fuera afecta a nuestro fútbol», afirma.

Otro de los asuntos que trata el jugador catalán es la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, valores que comparte con el club de las trece barras. «Es algo que tengo en cuenta en cada una de las decisiones de mi vida y formar parte de un club consciente de ello, que intenta poner en marcha sistemas para los aficionados, los trabajadores y también para los jugadores, para poder tener un estilo de vida más ecológico, es importante y una inspiración».

De hecho, realiza duras críticas al mundo del fútbol por no ser consciente de lo que contaminan realizando viajes de corta distancia en avión. «Con Arséne Wenger en el Arsenal, cada vez que teníamos que ir a Manchester o Liverpool íbamos en tren, una opción sencilla y más limpia».