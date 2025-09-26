Bellerín deja atrás la fiebre y se apunta para recibir al Osasuna

Héctor Bellerín ha sido la gran novedad de los últimos dos entrenamiento del Real Betis tras el duelo ante el Nottingham Forest en la Europa League. Y es que, con la vista puesta ya en el partido de la séptima jornada de LaLiga 25-26 que se jugará el domingo a las 21 horas en la Cartuja ante el Osasuna, el lateral derecho catalán ha superado el proceso febril que le hizo ser baja para el encuentro continental ante los ingleses y ha podido ejercitarse con normalidad en las sesiones del jueves y de este viernes.

Fue ayer jueves cuando Bellerín volvió a ejercitarse con sus compañeros. Era una sesión de descarga para los futbolistas que fueron titulares o que tuvieron más minutos en el choque ante el Forest. Y este viernes, ya con todo el grupo junto, el barcelonés ha vuelto a participar con normalidad. Por lo tanto, será alta para Pellegrini de cara al duelo contra el Osasuna.

Han continuado de baja jugadores como Isco, Diego Llorente, Marc Bartra y Nelson Deossa. Pellegrini ha tirado en esta ocasión del central del Betis Deportivo Yoan Koré, que fue expulsado con tarjeta roja directa en el duelo ante el Atlético Madrileño del pasado fin de semana y, al estar sancionado, tampoco puede jugar con el primer equipo.

Jugadores del primer filial, como Félix Garreta o Morante, han bajado a las órdenes de Javi Medina, ya que el Betis Deportivo jugará mañana sábado, a partir de las 21 horas, ante el Marbella el duelo de la 5ª jornada del Grupo II de la Primera RFEF.