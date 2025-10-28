Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Detenido un hombre por atropellar a su expareja en El Pedroso

Bellerín hace autocrítica por el 0-2: «Es error nuestro, tenemos que volver todos hacia atrás»

El lateral reconoce la pésima transición defensiva del equipo que facilitó el gol de Baena

El Betis, el único equipo de LaLiga sin penaltis a favor

Bellerín salta ante Hancko
Bellerín salta ante Hancko efe
Al Final de la Palmera

Al Final de la Palmera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Betis sufrió un duro varapalo antes del intermedio. Tras buscar con ahínco el tanto que igualara el gol inicial de Giuliano Simeone, los verdiblancos recibieron un castigo en la prolongación que ya puso muy cuesta arriba el partido. Un 0-2 que llegó ... tras la polémica acción entre Le Normand y Natan, en la que el brasileño reclamó penalti, pero que mostró un pobre balance defensivo del equipo bético. «Es un error nuestro», señaló Héctor Bellerín, realizando autocrítica por esa acción que acabó en el tando de Baena.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app