Bellerín hace autocrítica por el 0-2: «Es error nuestro, tenemos que volver todos hacia atrás»

El Betis sufrió un duro varapalo antes del intermedio. Tras buscar con ahínco el tanto que igualara el gol inicial de Giuliano Simeone, los verdiblancos recibieron un castigo en la prolongación que ya puso muy cuesta arriba el partido. Un 0-2 que llegó ... tras la polémica acción entre Le Normand y Natan, en la que el brasileño reclamó penalti, pero que mostró un pobre balance defensivo del equipo bético. «Es un error nuestro», señaló Héctor Bellerín, realizando autocrítica por esa acción que acabó en el tando de Baena.

«En esas jugadas, aunque puedan ser penalti más claro o menos, tenemos que volver todos hacia atrás. Esa jugada tiene que acabar. Es error nuestro. El fútbol es eso: aciertos y errores. Son cosas evitables», afirmó Bellerín, que confía en que al equipo le sirva para aprender: «Está en nosotros suplirlas con mejores conductas y seguro que lo vamos a hacer. El equipo está en buena dinámica y este partido no va a hacer que esto decaiga».

El lateral catalán sí valoró el esfuerzo del equipo, que durante el segundo tiempo mereció el premio del gol. «A nivel de actitud oficio y sacrificio, poco que reprochar, pero los dos goles son dos errores que no podemos cometer contra equipos de este nivel. Uno muy pronto, muy evitable y el otro, justo al final de la primera parte tras una falta a favor que no puede acabar en gol en contra», indicó Bellerín, que prefirió mirar hacia el futuro: «Con control de balón, y creando oportunidades, venimos de una dinámica de tener mucho la pelota. Eso es importante. De todas formas, no hemos tenido ninguna ayuda en el partido de hoy. A seguir adelante, quedarnos con lo bueno y a seguir trabajando».

Tampoco Pellegrini puso el foco en el arbitraje. «No podría decir. No las he visto. Esa jugada puntual fue muy importante porque vino el segundo de ellos, pero no puedo opinar. No creo que el arbitraje fuera factor fundamental para el marcador», dijo el entrenador chileno, que sí valoró el esfuerzo: «El equipo no bajó nunca los brazos y buscó hasta el final la posibilidad de descontar. Fueron dos golazos y muy psicológicos. El 1-0 al descanso habría sido más apretado, pero no se dio y nos tocó perder».