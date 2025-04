Bartra tras renovar con el Betis: «Soy un privilegiado por estar en el club que amo»

El Betis ha anunciado este miércoles la renovación de Marc Bartra hasta 2027. El central de 34 años cumplía contrato este junio y su rendimiento le ha valido para ser indiscutible en los planes de Manuel Pellegrini, por lo que la entidad bética ha decidido renovarlo dos años más con la venia del jugador. De esta forma, Bartra alarga su segunda etapa en el Betis tras llegar proveniente del Trabzonspor en el verano de 2023.

El jugador ha hablado para los medios oficiales del Betis sobre este trato y ha asegurado que se siente «muy feliz, soy un privilegiado por estar en el club que amo». En lo personal, Bartra no puede negar que se encuentra en un gran momento individual: «Me siento a todos los niveles en un momento muy bonito, se está dando todo lo que imaginé y soñé en ese año complicado que tuve con la lesión. Se está dando una temporada muy bonita».

Respecto al nivel que está ofreciendo el equipo, el central verdiblanco se ha mostrado «orgulloso» del grupo, a pesar de haber tenido malos momentos esta temporada: «Estoy satisfecho con todo el trabajo que no se ve y el trabajo a nivel de equipo en los momentos complicados. Estoy muy orgulloso del grupo que hay, de aportar nuestro granito de arena para que seamos un equipo competitivo y estar lo más arriba posible».

Su regreso al Betis en 2023

No ha sido todo un camino de rosas para Marc Bartra. El jugador llegó en 2018 y se marchó en 2022 al Trabzonspor, pero ha asegurado que nunca dejó de pensar en el Betis: «Desde el día que sabía que me tenía que recuperar, no dudé en que quería regresar a un nivel por encima del que había dado. Recuerdo cuando llegué en 2018 y me dijeron una frase que me marcó, que yo venía a ser al Betis más grande de lo que es. Desde entonces, estoy trabajando para cumplir con eso. Durante el año que estuve en Turquía seguía con eso en la cabeza y conseguí volver«.

«He ido creciendo a nivel personal y profesional de la mano del Betis y el Betis ha crecido conmigo dentro y eso hace que yo quiera tanto a su gente. Ese crecimiento mutuo ha hecho que tenga un sentimiento de pertenencia. Con humildad y trabajo, que son los valores del Betis y de ahí nace la grandeza«, ha justificado así su amor por el equipo verdiblanco.

Un idilio que siempre le ha perseguido: «Mi pueblo tiene dos peñas béticas y siempre he tenido amigos béticos y que siempre han tenido un sentimiento increíble. Es algo especial, no es un club más, va más allá del fútbol».

Ilusión por la Conference League

El Betis se enfrenta a una recta final de temporada muy ilusionante, el jueves de la semana que viene disputará la ida de la semifinal de la Conference League, además, el equipo está luchando por clasificarse en los puestos de Champions. Sobre estos retos, Bartra los justifica gracias al trabajo que ha hecho el equipo: «Es algo que sueñas y ahora es una realidad que nos hemos ganado a base de trabajo. Todos los compañeros quieren sumar por y para el equipo, fuera de egos, todos trabajan para el Betis. Cuando esa sinergia empieza y se rema juntos y es una pasada y es lo que se está dando. Y seguimos queriendo más».

«Venimos de jugando cada partido como una final. Estamos acostumbrados a esa tensión, ahora que vienen este tipo de partidos, que igual hay más tensión de lo normal, pues el equipo compite. Se vio en el derbi o ante el Barça. Está claro que cuando más avanza el reto es más grande pero ahí estamos con ilusión de afrontarlo», ha asegurado el catalán.

Su renovación ha coincidido con el tercer aniversario de la última Copa del Rey obtenida por el Betis. Sobre este día, Bartra ha reconocido que es uno de sus mejores días como profesional: «El destino ha querido que hoy mismo firmara. El día que ganamos la Copa del Rey, que tantas alegría dio a todos. Los mejores días a nivel deportivo de la vida de muchos y de cada jugador. Una experiencia increíble, que no se puede olvidar».

Por último, el central verdiblanco ha querido dirigirse a su afición para pedirle apoyo en estos partidos que quedan: «A los béticos les digo que sigan con esa ilusión, con el equipo cuando vengan momentos difíciles porque sabemos lo que sufren, también lo sufrimos nosotros. Que sigan felices, que sabemos que dependen de nosotros pero están en buenas manos. Muchas gracias por el cariño porque desde que llegué en 2018 me he sentido más querido que en ninguna otra parte».