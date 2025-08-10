Bartra y la lesión de Isco: «Es más de lo mismo, patadas a destiempo... Si se paran antes, estas cosas no pasan»

Marc Bartra atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio de La Rosaleda tras el Málaga - Betis y fue cuestionado por la lesión de Isco, que preocupa a todos en el conjunto verdiblanco. El central se refirió a la misma, la dureza de los rivales en los diferentes partidos de pretemporada y la permisividad de los árbitros.

Al catalán se le preguntaba cómo estaba Isco y así respondía: «Está, bueno... es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final. Esperemos que quede en un golpe y ya está«.

En el Betis no están contentos con las actuaciones arbitrales en esta pretemporada, como sucedió en el duelo ante el Como y frente al Málaga salieron del campo cojeando Isco, antes del descanso, e Iker Losada, en una de las últimas acciones del partido, tras ser atendido en el tobillo.

Bartra, además, hizo balance: «Ha sido una pretemporada, en general, con cosas positivas y otras muy mejorables. Para eso está este tiempo, para ponernos a punto físicamente y después, a nivel de juego, tenemos cosas buenas, pero como hoy, mejor que pasen ahora que no nos jugamos los puntos«.