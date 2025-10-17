Bartra invita a Luis Suárez a fichar por el Betis

Marc Bartra se ha reincorporado a los entrenamientos del Real Betis durante el parón de selecciones tras haber sufrido una lesión en el partido frente a la Real Sociedad. Dicha lesión, lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego en los ... últimos cuatro enfrentamientos del cuadro bético. Ahora, Manuel Pellegrini podrá contra con él para el choque trascendental entre Villarreal y Betis.

En cambio, Marc Bartra ha sido protagonista en la red social X, tras haber interactuado con el periodista Fran Martínez (@LaLigaenDirecto). Y es que el periodista ha publicado una foto en su cuenta de X, en la que informa sobre una estadística más que interesante. En la imagen, aparecen cinco parejas de jugadores que siempre que han jugado juntos, han ganado. En la segunda posición, sale el nombre de Bartra y Luis Suárez, quienes disputaron 19 encuentros juntos con la camiseta del FC Barcelona. En todos ellos lograron la victoria.

Este dato ha provocado la reacción de Marc Bartra, quien no ha dudado en invitar a Luis Suárez a fichar por el Betis. «Pues... Luis Suárez vente al Betis, amigo«, respondió el catalán al tweet.

A pesar de que el ariete uruguayo se encuentre en la recta final de su carrera, Luis Suárez aún sigue cosechando buenos números en Estados Unidos. El actual jugador del Inter Miami suma 17 goles y 16 asistencias en 45 partidos de la presente temporada.

Con respecto a la estadística citada anteriormente, sólo Jesé y Arbeloa (22) superan ese dato. Por detrás de Bartra y Luis Suárez, completan el ranking Cristiano Ronaldo y Diarra (15), Pepe y Huntelaar (14) y Fermín y el ex jugador del Betis, Vitor Roque (13).