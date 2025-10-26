Bartra eleva el nivel de la rotación

El retorno de Marc Bartra fue una de las noticias positivas del KRC Genk - Real Betis. El central catalán volvía a las alineaciones un mes después de tener que frenarse al reencontrarse con las molestias físicas al término del duelo ante la Real Sociedad. ... Aquel día sustituyó en el descanso a Diego Llorente, que también cayó. Ambos han estado fuera de los terrenos de juego este tiempo y eso sirvió para consolidar una pareja inesperada dentro de las opciones que Manuel Pellegrini manejaba para el centro de la zaga. Se asentaron Natan y Valentín tras regatear las primeras dudas y ahora, en la feliz vuelta de Bartra se encuentra el técnico chileno con que esas posiciones son las que mayor nivel en la rotación tienen en el equipo, dado que no se ve el escalón que sí existe en otras ubicaciones entre habituales titulares y suplentes. Bartra vuelve para elevar la exigencia en su zona y Pellegrini puede esconder sus cartas en cada partido, empezando con el duelo ante el Atlético de mañana lunes en la Cartuja.

Y es que la noticia de la positiva actuación de Bartra en Bélgica sirve para que Natan pueda contar al fin con minutos de descanso sin que se resienta el equipo, dado que el brasileño era hasta entonces el único integrante de la plantilla que lo había jugado todo. Además, ha tenido que emplearse en el perfil derecho, algo inédito en su carrera, y esta adaptación le ha valido a Natan para incrementar su valor dado que ha cumplido a la perfección y ha demostrado una adaptación notable a las circunstancias. Este hecho ha cambiado la perspectiva que Pellegrini tenía con sus centrales y ya está listo para poder hacer cualquier mezcla exitosa entre ellos. De tal forma que para el duelo ante el Atlético de Madrid maneja la opción de mantener a Natan y Valentín o darle ya entrada a Bartra en el once acompañando, seguramente, al brasileño.

Esto dejaría fuera a un Valentín que está siendo de los mejores del equipo en esta fase pero quien tampoco ha tenido descanso desde aquel día ante la Real Sociedad entendiendo las circunstancias. El argentino, el más joven de los cuatro centrales de la primera plantilla, ha practicado una rápida adaptación y se ha convertido en una de las sorpresas agradables procedentes del último mercado de fichajes. Su fiabilidad permite ahora también incrementar los recursos para la defensa dado que también puede actuar de lateral izquierdo y pivote ocasionalmente.

Con Llorente el cuerpo técnico y el servicio médico han aprendido de la precipitación mostrada cuando reapareció en la primera parte contra la Real, mostrando inseguridad y sufriendo molestias musculares en la pierna que no estuvo afectada por la lesión del Domingo de Ramos. La larga inactividad le pasó factura al madrileño, que por ello ha estado un mes fuera de los terrenos de juego y ahora se adopta una progresiva readaptación que será a través de darle minutos poco a poco en partidos o tramos de menor exigencia, como puede ser el choque copero del jueves ante el Palma del Río. A partir de ahí y con el paso de los entrenamientos, Llorente volverá a esta rotación en la que también puede dar un salto dado que en forma es uno de los mejores centrales del momento, como demostró la pasada temporada.

Valentín avanza ante un rival durante el KRC Genk - Betis ep

Natan, Bartra, Valentín

Así, el centro de la defensa puede convertirse en el puesto de mejor rotación y más alta competencia en la plantilla del Betis en estos momentos, junto al de mediapunta ofensivo, con Fornals brillando y Lo Celso esperando minutos mientras Isco sigue lesionado. No hay otra posición como en esa zona de la zaga en la que se pueda notar menos los cambios, de tal forma que cualquiera de las combinaciones entre Natan, Bartra y Valentín es posible para el choque del lunes, aunque lo esperado es que el brasileño sea titular fijo y que ya esté en manos de Pellegrini si devolver al catalán a su sitio por su jerarquía o bien mantener a Valentín dejando a Natan en el perfil diestro como ha venido interpretando en tiempos recientes.