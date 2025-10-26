Suscríbete a
Bartra eleva el nivel de la rotación

El retorno del capitán permite a Pellegrini darle más aire a Natan y jugar con más opciones para el centro de la defensa; el protagonismo de Llorente será escalonado

El Betis obtuvo en el ejercicio 2024-25 ingresos récord superiores a los 200 millones de euros

Bartra aplaude al término del KRC Genk - Betis de la Europa League afp
Mateo González

El retorno de Marc Bartra fue una de las noticias positivas del KRC Genk - Real Betis. El central catalán volvía a las alineaciones un mes después de tener que frenarse al reencontrarse con las molestias físicas al término del duelo ante la Real Sociedad. ... Aquel día sustituyó en el descanso a Diego Llorente, que también cayó. Ambos han estado fuera de los terrenos de juego este tiempo y eso sirvió para consolidar una pareja inesperada dentro de las opciones que Manuel Pellegrini manejaba para el centro de la zaga. Se asentaron Natan y Valentín tras regatear las primeras dudas y ahora, en la feliz vuelta de Bartra se encuentra el técnico chileno con que esas posiciones son las que mayor nivel en la rotación tienen en el equipo, dado que no se ve el escalón que sí existe en otras ubicaciones entre habituales titulares y suplentes. Bartra vuelve para elevar la exigencia en su zona y Pellegrini puede esconder sus cartas en cada partido, empezando con el duelo ante el Atlético de mañana lunes en la Cartuja.

