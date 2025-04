Bartra: «Tenemos muy buenas sensaciones, me recuerda al año que ganamos la Copa»

Marc Bartra, jugador del Real Betis, ofreció una entrevista al programa El Larguero, de la Cadena Ser, en la que habló de la situación de su contrato, del buen nivel del equipo bético, de las opciones de Isco para la selección española, de la continuidad de Antony y del reto de este sábado en Barcelona ante el líder de LaLiga EA Sports.

«La cuestión es estar en el campo, ayudar al equipo y ojalá dentro de poco... Está cerca», señalaba sobre su renovación automática por partidos. Le restan algunos encuentros aún dado que ha de disputar 25 con un mínimo de minutos o titularidades y todavía no los cumple. «¿Pellegrini? Algún comentario me ha hecho. Él sabe todo, tiene mucho peso en nosotros. Creo que está contento conmigo», afirmaba.

Tiene Bartra 34 años pero se ve bien sobre el campo y quiere seguir muchos años más. «No me siento con lo que pone en el DNI, sino mucho más joven en todos los sentidos. Tengo ejemplos en el Betis como Joaquín y Guardado y al final creo que la edad es un número simplemente. El cuidado del jugador ahora es el triple que antes. Yo me veo jugando muchos más años», afirmaba.

Cuando hablaba sobre otro compañero con experiencia como Isco se deshacía en elogios. «A Isco hace muchos años que le conozco y es un jugador que no me sorprende a nivel de talento pero sí en la entrega que tiene, la personalidad, las ganas y eso es admirable. Para mí está a nivel. La selección está a gran nivel y no es fácil, es verdad. Para el seleccionador es complicado porque lo hacen muy bien, pero veo a Isco día a día y me tiene enamorado. Ojalá. Se lo digo, que siga de esta manera que todo llega y estoy convencido de que la va a vestir«, decía acerca de la selección.

Y continuaba la broma sobre el crowdfounding para quedarse con Antony: «Estamos dispuestos. Todo lo que sea bien para el equipo, adelante. Y Antony lo está haciendo muy bien. El Betis desde el primer día te aporta un cariño y amor hacia los jugadores. Ya sea por la gente del club y la afición. Me decían cosas más bonitas que las que me había dicho mi familia. Eso te empapa. Cada vez que llegan jugadores están encantados. Siempre tenemos buenos vestuarios y cuando ves a gente comprometida entras con los dientes. Todo suma«.

Acerca del duelo de este sábado en Barcelona, Bartra aclaraba que «yo soy bético. Tengo un sentimiento de pertenencia muy grande hacia el Betis. Llegué cuando hacía tiempo que no entrábamos en Europa y desde el primer momento le cogí cariño al Betis y a todo lo que envuelve. Y verlo crecer desde dentro me hace sentirlo más. Con el Barça viví momentos increíbles y es a nivel mundial pero el Betis te atrapa y es algo muy bonito«.

«A nivel individual y colectivo el Barcelona es el equipo más en forma de Europa. Con balón es un equipo que tiene a todos los delanteros muy enchufados, son muy desequilibrantes. Son muy completos y para ganar a un Barcelona a día de hoy tienes que hacer un partido perfecto. Hay que conseguir que no estén cómodos. Tienen grandes jugadores pero nosotros estamos en un momento de confianza bueno», continuaba.

«Tenemos una sensación muy buena dentro del campo y me recuerda en muchas cosas al año que ganamos la Copa. con resultados muy buenos, fue un año donde el equipo estaba muy unido y se notaba esa complicidad. Este año también estamos en ello. Ha habido momentos cuando igual no salían las cosas pero hemos sabido rehacernos y eso dice mucho del grupo«, continuaba.

Sobre el almuerzo con Pellegrini del pasado miércoles, Bartra recordaba que «como fue el entrenador del mes le dijimos que había que invitar al equipo. Y coincidió que ganamos el derbi y fue un poco por todo». Y defendía al chileno a pesar de las críticas en el bache negativo: «Nunca ha habido esa sensación de que estuviera así. Cuando nos fueron mal las cosas es cuando más nos hemos unido. La élite no es fácil un entrenador que dure más de dos o tres años y esto habla muy bien de su experiencia, es una persona muy inteligente y tiene un mensaje muy claro».

«A Joaquín se le echa de menos en el vestuario porque es la alegría, espontaneidad, un carisma increíble. Pero ahora viaja más con nosotros pero no es lo mismo. Está cerca pero desde otro punto. Antes era todo el rato. Su testigo lo cogió Guardado y ahora no está. Y tenemos al Chimy, que es un personaje pero es imposible llegar a la altura de Joaquín«, consideraba.