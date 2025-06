Bartra: «El Betis me ha quitado todos los males»

Marc Bartra valoró su situación actual y repasó su carrera en una extensa entrevista al conocido periodista Risto Mejide en su programa Viajando con Chester. El futbolista catalán del Betis se sinceró sobre el césped del Benito Villamarín y aseguró que está «en un momento muy bonito». «Un simple bien no sería digno de cómo me estoy encontrando», comentó.

«Estoy mejor que nunca. Se han juntado muchas cosas, he pasado esto años momentos complicados, frustrantes, de tristeza, de miedo por una lesión que estuve un año sin jugar y también por la separación», comentó un Bartra que no dudó en recalcar que el Betis le ha cambiado la vida: «Yo digo que el Betis me ha quitado todos los males». «Es un club en el que me siento muy identificado con lo que transmite. La gente que trabaja aquí es humilde, cariñosa, amorosa, amable, muy agradecida. Desde que llegué senti que estaba muy identificado con esos valores», reflexionó el central de 34 años.

Bartra aseguró en la citada entrevista que todavía tiene cuerda para rato: «Siento que en la vida todo es adaptarse o morir. Lo hablaba con un compañero y con una amiga que me decía que hay que darle importancia a crecer y a adaptarse a los sitios. Cuando dejas de crecer hay algo que muere, que no va. Ahora mismo estoy en eso, me siento que estoy creciendo, ojalá los días tuvieran diez días más. Yo me siento muy joven. Veo muy leos el momento de la retirada. Siento como que me quedé en los 28 o 29. El hecho de tener la lesión hizo que me pusiera las pilas. No dejo nada al azar. Invierto un montón de horas en preparador física, analista, a nivel táctico, el coach… Hacemos mucha preparación de partido, de cómo voy a ser en el partido. Siempre nos guiamos en el ser, hacer y tener. Yo tengo un Ferrari, pero si no tengo ni la edad ni el dinero… lo primero es ser. Jugamos en casa, pues igual va a tocar ser más asentado, viene un delanteor como Lewandowski y ver imágenes de cómo se comporta…».

Antes de contar con todo lujo de detalles cómo vivió el atentado que sufrió cuando jugaba en el Borussia Dortmund (llegó a señalar que creía que no sobreviviría), Bartra también valoró cómo de importante es la salud mental para los futbolistas: «Cuando empezaba, de eso no se hablaba. Para mí es lo más importante. Dame salud, que después de todo lo que he trabajado lo demás viene solo. Esa mentalidad es lo que ves en jugadores que han tenido mucho talento. Por ejemplo Leo Messi. Llevaba el 10 y yo el 15 y nos sentábamos casi juntos. Yo lo he visto en un vestuario cagándose en él y tirándose de la camiseta por fallar un penalti. Luego salía y se comía el campo. El levantarse y el qué haces con lo que te va pasando, qué solución le encuentras a lo que te va pasando. Para eso necesitas ser fuerte. Mi padre nunca me dice que está orgulloso o que me admira, no me tira piropos, sé que lo siente, una de las pocas cosas es esa, que admira que pueda jugar delante de tanta gente. Tú escuchas, sientes, ves cuando fallas y oyes el murmullo...».

Bartra también recordó la grave lesión que lo tuvo prácticamente un año sin jugar y cómo le afectó mentalmente: «Es algo que siento que no estás preparado para ello. Juegas al fútbol porque te gusta tocar el balón y competir. He nacido para competir al fútbol. Tienes que pasar de estar con tus compañeros a diario a estar en un gimnasio o en una camilla solo. Por otro lado te enseña muchas cosas. Sobre todo el valorar el poder hacer una vida normal. El simple hecho de poder levantarte de la cama o ducharte. Te das cuenta de que el fútbol es prácticamente todo en mi vida».