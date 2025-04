Barcelona - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Con el tremendo refuerzo anímico de las seis victorias consecutivas y la certeza de estar en el camino correcto con vistas a un más que ilusionante final de temporada, el Real Betis comparece este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, para medirse el actual líder de LaLiga, el FC Barcelona, en encuentro de la 30ª jornada con Gil Manzano al cargo del arbitraje y Pizarro Gómez en el VAR.

Sexto con 47 puntos tras haberse apuntado los últimos 18 en juego, el Betis quiere más, como verbalizó Pellegrini en la rueda de prensa de este viernes. No se conforma con la victoria en el derbi y apunta a lo más alto posible tanto en LaLiga, donde peleará por la clasificación para la Champions, como en la Conference, donde el próximo jueves afronta la ida de cuartos. Antes tiene que visitar al Barça con la ambición de hacer el mejor partido posible y continuar con la racha liguera logrando un siete de siete que sería histórico.

Se lo pierde Isco

La cita en Montjuic se la pierden Isco, por sanción, y Abde y Marc Roca por lesión. Pellegrini podría introducir algunas rotaciones en el equipo, entre ellas la novedad de Lo Celso, sustituto natural del centrocampista malagueño. El Betis llegará más descansado, ya que no ha jugado esta semana y el Barcelona sí tuvo que hacerlo el miércoles, cuando selló su pase a la final de la Copa del Rey del estadio de la Cartuja tras superar al Atlético de Madrid en el Metropolitano.

En el partido de la primera vuelta jugado en el Benito Villamarín, Betis y Barcelona empataron a dos, con tantos de Lo Celso y Assane para los verdiblancos y de Lewandowski y Ferrán Torres para los azulgrana. En el torneo copero, los verdiblancos cayeron por 5-1. Un resultado que puede ser un acicate más para este ilusionante Betis que quiere continuar avanzando por la senda ganadora.