Bakambu, a un paso de hacer historia

El delantero del Betis está cerca de ser el máximo goleador de siempre de la RD del Congo y hoy puede dar un paso fundamental para el Mundial 2026

Bakambu supera los 200 goles en su carrera deportiva

Bakambu celebra uno de sus goles con la RD del Congo
Mateo González

Cedric Bakambu está muy cerca de hacer historia por partida doble. En primer lugar como goleador de siempre de la República Democrática del Congo y en segundo, como integrante de una selección que puede dar este martes un paso de gigante para clasificarse ... hacia un Mundial más de 50 años después de su última participación en un torneo de estas características. El doblete del delantero del Real Betis ante Sudán del Sur ha roto una sequía de Bakambu con su selección, dado que casi llevaba dos años sin anotar un tanto, pero su reactivación ha supuesto un gran impulso a las aspiraciones de su equipo nacional.

