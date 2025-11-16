Suscríbete a
Bakambu juega una hora y da una asistencia en la clasificación de RD del Congo al Torneo de Repesca de la FIFA para el Mundial

El combinado congolés se jugará en marzo el pase al Campeonato del Mundo tras eliminar a Nigeria en los penaltis

Bakambu, antes del inicio del partido entre Nigeria y la RD del Congo
Bakambu, antes del inicio del partido entre Nigeria y la RD del Congo fecofa
Mateo González

Cedric Bakambu, delantero del Real Betis, fue titular y jugó 60 minutos la final africana para clasificarse a la ronda previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El atacante verdiblanco contribuyó con una asistencia al tanto de su compatriota Mechak ... Elia en una primera parte complicada para los congoleños ante una Nigeria que se había adelantado en el marcador. El duelo, disputado en Marruecos, se fue a la prórroga y penaltis al acabar con empate a uno, cuando emergió la figura de Fayulu, meta congolés, clave para sellar el pase del equipo de Bakambu al Torneo de repesca de la FIFA, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026.

