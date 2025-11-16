Bakambu juega una hora y da una asistencia en la clasificación de RD del Congo al Torneo de Repesca de la FIFA para el Mundial

Cedric Bakambu, delantero del Real Betis, fue titular y jugó 60 minutos la final africana para clasificarse a la ronda previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El atacante verdiblanco contribuyó con una asistencia al tanto de su compatriota Mechak ... Elia en una primera parte complicada para los congoleños ante una Nigeria que se había adelantado en el marcador. El duelo, disputado en Marruecos, se fue a la prórroga y penaltis al acabar con empate a uno, cuando emergió la figura de Fayulu, meta congolés, clave para sellar el pase del equipo de Bakambu al Torneo de repesca de la FIFA, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026.

El delantero del Betis tuvo poca presencia en los minutos de juego que estuvo sobre el césped salvando la acción del gol, en la que hizo una buena carrera por la banda derecha a la media hora para poner un centro muy bueno a Elia, quien anotó el tanto del empate, dado que Nigeria se había adelantado en el minuto 3 con la diana de Frank Onyeka.

El delantero bético estuvo 59 minutos sobre el terreno de juego y Sebastien Desabre, técnico de la República Democrática del Congo, decidió su sustitución entonces por Fiston Mayele. De esta forma, Bakambu está un paso más cerca de hacer historia con la RD Congo y regresar a una cita mundialista 52 años después, tras esa única presencia en el Mundial de Alemania en 1974. Bolivia, por la Conmebol y Nueva Caledonia, por la Confederación de Oceanía, ya aguardan rivales para el mes de marzo.

Égalisation de la #RDC. Une réalisation signée, Mechack Elia sur une passe decisive de Cedrick Bakambu 👇🏻 https://t.co/FZl6MtvxQP pic.twitter.com/E0GZdQAjZl — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) November 16, 2025

De las seis clasificadas, las cuatro peor situadas en la Clasificación Mundial FIFA se enfrentarán en semifinales. Los dos combinados mejor clasificados pasarán directamente a las dos finales. Los vencedores de las dos finales accederán a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahí quiere estar Bakambu tras derrotar a la Nigeria de los sevillistas Akor Adams y Ejuke.