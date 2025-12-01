Bakambu: «Espero ganar un trofeo con el Betis»

Cédric Bakambu ha atendido recientemente a los compañeros de SportyTV, canal de televisión africano centrado en el deporte, para repasar varios temas de actualidad tanto de su club como de su selección. Precisamente, esta entrevista ha salido a la luz horas antes de conocer ... su convocatoria con la RD Congo para la próxima Copa de África que empezará a disputarse a finales de diciembre en Marruecos.

Respecto a cuál es su estado mental actual, el ariete congoleño manifestó «sentirse bien». El '11' bético continuó con la respuesta, destacando los objetivos que le gustaría cumplir en los próximos meses. «Juego muchos partidos tanto con mi selección como con mi equipo, el Betis. No es tan fácil, pero seguimos y espero jugar la Copa del Mundo y ganar un trofeo con el Betis» manifestó.

Cuestionado por la congestión del calendario, el delantero del cuadro heliopolitano subrayó la profundidad de la plantilla verdiblanca como una de sus principales puntos fuertes para afrontar el resto de la temporada. «Sabemos que tenemos un equipo muy fuerte. Tenemos muchos jugadores con calidad, así que es más fácil para el entrenador darle la vuelta. Necesitamos a todos los jugadores para cumplir nuestro objetivo. Por el momento, todos los jugadores han jugado bien, por eso el Betis está arriba en LaLiga y en la Europa League. Tenemos que seguir y espero que en la Copa del Rey ganemos para ir a la siguiente ronda», sentenció.

La eliminatoria copera contra el Torrent y el encuentro de LaLiga de este fin de semana ante el Barcelona serán los dos últimos partidos que disputarán los jugadores africanos del Betis antes de acudir a la concentración con sus respectivas selecciones para preparar la Copa de África. Sin tener en cuenta el desempeño de la RD Congo en dicho torneo, es seguro que el atacante se va a perder al menos dos partidos de LaLiga (15 de diciembre ante el Rayo Vallecano y 21 de diciembre contra el Getafe) y uno de la Europa League (el 11 de diciembre frente al Dinamo Zagreb).