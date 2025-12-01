Suscríbete a
+Palmera

Bakambu: «Espero ganar un trofeo con el Betis»

El delantero congoleño dice «sentirse bien» por la cantidad de partidos jugados y con la esperanza de alzar algún trofeo con el equipo verdiblanco

El Torrent empata en casa antes de recibir al Betis en la Copa del Rey

Bakambu, posando con una bufanda del Real Betis
Bakambu, posando con una bufanda del Real Betis VÍCTOR RODRÍGUEZ

Fede Tozzo

Cédric Bakambu ha atendido recientemente a los compañeros de SportyTV, canal de televisión africano centrado en el deporte, para repasar varios temas de actualidad tanto de su club como de su selección. Precisamente, esta entrevista ha salido a la luz horas antes de conocer ... su convocatoria con la RD Congo para la próxima Copa de África que empezará a disputarse a finales de diciembre en Marruecos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app