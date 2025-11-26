Suscríbete a
Última hora
La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla amplía su recorrido por Triana por las obras de Pagés del Corro

Bakambu no se entrena por fiebre a 24 horas del Betis - Utrecht

Pau López, Bellerín y Lo Celso, ausencias en la víspera del partido de Europa League

El Comité de Disciplina sanciona a Antony con un partido y el Betis recurrirá a Apelación para que pueda jugar el derbi

Inicio del entrenamiento del Betis de este miércoles
Juan Arbide

Juan Arbide

Víspera de Europa League para el Betis. La plantilla dirigida por Manuel Pellegrini se ha entrenado a poco más de 24 horas del partido ante el Utrecht correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga.

Sesión en la ciudad deportiva ... Luis del Sol con novedades. El técnico verdiblanco no ha podido contar en el césped con los lesionados Pau, Lo Celso y Bellerín. Tampoco con Bakambu. La fiebre ha dejado al delantero sin opciones de entrenarse con sus compañeros.

