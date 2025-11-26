Bakambu no se entrena por fiebre a 24 horas del Betis - Utrecht

Víspera de Europa League para el Betis. La plantilla dirigida por Manuel Pellegrini se ha entrenado a poco más de 24 horas del partido ante el Utrecht correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga.

Sesión en la ciudad deportiva ... Luis del Sol con novedades. El técnico verdiblanco no ha podido contar en el césped con los lesionados Pau, Lo Celso y Bellerín. Tampoco con Bakambu. La fiebre ha dejado al delantero sin opciones de entrenarse con sus compañeros.

Pasillo por el cumpleaños del centrocampista bético Marc Roca juan flores La sesión ha comenzado con un pasillo de los futbolistas a Marc Roca en el día en el que el centrocampista ha cumplido 29 años. Una vez finalizado el entrenamiento está prevista la rueda de prensa de Pellegrini y del centrocampista del equipo verdiblanco Amrabat. El encuentro Betis-Utrecht tendrá lugar en el estadio de la Cartuja el jueves 27 de noviembre a partir de las 21.00.

