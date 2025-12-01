Suscríbete a
Bakambu estará en la Copa de África: el delantero del Betis, convocado con la RD Congo

El punta se tendrá que incorporar a la concentración de su selección

Cedric Bakambu, convocado con la selección de RD Congo
Cedric Bakambu, convocado con la selección de RD Congo AFP
Nacho Pérez

La selección de RD Congo ha ofrecido este lunes la lista de futbolistas convocados para la Copa de África que se celebra a partir del próximo 21 de diciembre en Marruecos. Cédric Bakambu, delantero del Betis, es uno de los futbolistas citados ... por el seleccionador Sebastien Desabre.

