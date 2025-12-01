Bakambu estará en la Copa de África: el delantero del Betis, convocado con la RD Congo

La selección de RD Congo ha ofrecido este lunes la lista de futbolistas convocados para la Copa de África que se celebra a partir del próximo 21 de diciembre en Marruecos. Cédric Bakambu, delantero del Betis, es uno de los futbolistas citados ... por el seleccionador Sebastien Desabre.

El punta verdiblanco acudirá a la llamada de su selección, que debutará en el torneo el 23 de diciembre enfrentándose a Benin. El combinado congolés competirá en el Grupo D junto a Senegal y Botsuana.

Bakambu es el segundo máximo goleador de la historia de la selección de RD Congo y buscará engrosar sus números en el torneo continental. La presencia de Bakambu en el campeonato lo hará ser baja para Pellegrini druante varios partidos depencdiendo de cuánto avance su equipo en la Copa de África. La final del campeonato está programada para el 18 de enero.

Bakambu no tuvo minutos durante el derbi del pasado domingo y el duelo ante el Barcelona del próximo sábado será su última oportunidad para poder contar con opciones de participar con el Betis antes de marcharse a la concentración con su selección. Por lo tanto, Bakambu se perderá, como mínimo, los duelos de LaLiga ante el Rayo Vallecano (15 de diciembre) y el Getafe (21 de diciembre) y el partido de Europa League ante el Dinamo Zagreb (11 de diciembre). Además, será baja en la siguiente eliminatoria de Copa del Rey si el Betis elimina al Torrent este miércoles. Igualmente, si la selección de DR Congo supera la fase de grupos, se podría perder entre tres y cuatro partidos más en función de las rondas que vaya superando.

La selección de RD Congo preparará la Copa de África en España y disputará dos partidos amistosos antes del citado debut ante Benín del 23 de diciembre. Los duelos de preparación serán ante Angola el 13 de diciembre en Alicante y ante Costa de Marfil el día 18 en un estadio por determinar.