Bakambu, citado por la RD Congo para la final a cuatro previa al torneo de repesca del Mundial 2026

Cedric Bakambu, delantero del Real Betis, ha sido convocado por el seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, para la final a cuatro africana clasificatoria al torneo final de repesca para el próximo Mundial de 2026 que se jugará entre México, Estados Unidos y Canadá. ... El jueves 13 de noviembre, en el estadio El Barid, de Rabat (Marruecos), la selección de Bakambu disputará ante Camerún una semifinal. La otra, la protagonizarán Nigeria y Gabón. El ganador de ambas semifinales jugarán la final el domingo 16 de noviembre.

Pero el vencedor de esta 'final four' no tiene el billete con su nombre para la cita mundialista, sino que se clasificará para disputar el torneo final de repesca, que se jugará en México en el mes de marzo del próximo año 2026. Este torneo ya tiene dos participantes confirmados, Bolivia por la Conmebol y Nueva Caledonia por la Confederación de Oceanía. Tienen que clasificarse otros cuatro equipos que se conocerán en la próxima fecha FIFA de noviembre.

📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 🐆



25 Léopards sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour affronter le Cameroun 🇨🇲, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026 🏆.



📅 13 novembre 2025

🏟️ Stade El Barid – Rabat

🕖 19h GMT#FecofaRDC… pic.twitter.com/dRInwRc1vd — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) October 31, 2025

Lo que sí jugará la RD Congo, es de suponer con Bakambu en sus filas si no media lesión importante o cualquier otro contratiempo, será la Copa de África que se disputará en Marruecos entre el 21 de diciembre, día en el que se jugará el partido inaugural entre la selección magrebí y Comoras, y el 18 de enero, fecha fijada para la disputa de la gran final. El combinado congoleño empezará su participación en el torneo de naciones africano absoluto el 23 de diciembre ante Benín. El segundo encuentro de la fase de grupos será frente a Senegal el día 27 y cerrará la primera fase del campeonato contra Botsuana el 30 de diciembre.