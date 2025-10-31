Suscríbete a
Bakambu, citado por la RD Congo para la final a cuatro previa al torneo de repesca del Mundial 2026

'Los Leopardos' jugarán el 13 de noviembre en Rabat su semifinal ante Camerún y si la ganan, la final será el día 16 ante el ganador del Nigeria - Gabón

Bakambu, en un partido con la RD Congo
Bakambu, en un partido con la RD Congo
Cedric Bakambu, delantero del Real Betis, ha sido convocado por el seleccionador de la RD Congo, Sébastien Desabre, para la final a cuatro africana clasificatoria al torneo final de repesca para el próximo Mundial de 2026 que se jugará entre México, Estados Unidos y Canadá. ... El jueves 13 de noviembre, en el estadio El Barid, de Rabat (Marruecos), la selección de Bakambu disputará ante Camerún una semifinal. La otra, la protagonizarán Nigeria y Gabón. El ganador de ambas semifinales jugarán la final el domingo 16 de noviembre.

