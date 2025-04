Bakambu y la asistencia de Fornals: «Es más fácil jugar con futbolistas así»

El triunfo del Betis ante el Jagiellonia en el partido de este jueves empezó a tomar forma en el minuto 24. Una gran asistencia de Fornals permitió a Bakambu avanzar con el balón y definir ante Abramowicz. Una vez finalizado el encuentro, el delantero bético ha destacado el pase ofrecido por su compañero en la accion que permitió abrir el marcador.

«Estoy muy conectado con Fornals. Es más fácil jugar con futbolistas así«, ha comentado Bakambu, que con el de este jueves ya cuenta con nueve goles en lo que va de temporada, seis de ellos en competición europea. «Se me están dando los goles, pero lo más importante es que el equipo está ganando. Hemos hecho la mitad del trabajo y hay que acabarlo para clasificarnos», piensa Bakambu.

En cuanto al resultado del partido de ida, el delantero bético considera que «así es el fútbol. Hay veces que no tienes ocasiones y marcas dos y otras en las que tienes más y no las conviertes. No sufrimos mucho hoy, pero tenemos que matar los partidos. El 2-0 no está mal. Hay que buscar la victoria allí y ya está».

«Hemos hecho un gran partido hoy, pero queda la vuelta y no va a ser fácil», recordó también el futbolista bético en referencia al encuentro de ida. La vuelta tendrá lugar dentro de siete días.

