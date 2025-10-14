Suscríbete a
+Palmera

RD Congo, sin Bakambu sancionado, vence a Sudán (1-0) y alcanza los play off para la repesca del Mundial

Theo Bongonda decidió el último partido de las eliminatoria en el Estadio de los Mártires de Kinsasa

La Marruecos de Abde, de nuevo titular, cierra su fase de clasificación al Mundial con pleno de victorias

Cedric Bakambu, con la selección de RD Congo
Cedric Bakambu, con la selección de RD Congo

F. M.

No pudo participar en el decisivo choque el sancionado Cedric Bakambu, pero su selección, la República Democrática del Congo, se impuso a Sudán por 1-0 con un solitario tanto de Theo Bongonda (Spartak de Moscú) en el Estadio de los Mártires de Kinsasa ... y selló al menos el pase a la repesca del Mundial como uno de los mejores segundos de las eliminatorias africanas. El billete directo del Grupo B fue para Senegal, primera de grupo tras endosarle un 4-0 a Mauritania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app