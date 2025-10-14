RD Congo, sin Bakambu sancionado, vence a Sudán (1-0) y alcanza los play off para la repesca del Mundial

No pudo participar en el decisivo choque el sancionado Cedric Bakambu, pero su selección, la República Democrática del Congo, se impuso a Sudán por 1-0 con un solitario tanto de Theo Bongonda (Spartak de Moscú) en el Estadio de los Mártires de Kinsasa ... y selló al menos el pase a la repesca del Mundial como uno de los mejores segundos de las eliminatorias africanas. El billete directo del Grupo B fue para Senegal, primera de grupo tras endosarle un 4-0 a Mauritania.

Bakambu no pudo ayudar a sus compañeros por sanción, pero ya celebra con ellos antes de regresar a Sevilla como la RD Congo se mete como una de las cuatro mejores segundas de grupo en los play off africanos y ahora tendrá que pelear contra Gabón, Nigeria y Camerún la plaza que otorga el derecho a la repesca del próximo mes de marzo.

El punta bético convirtió el pasado viernes su tercer gol seguido con la República Democrática del Congo. Un tanto que le dio la vida a su selección en el camino al Mundial 2026 y que supuso la victoria ante Togo en el Estadio de Kégué, en Lomé (0-1).

Bakambu está a dos goles de igualar al máximo anotador histórico de su selección, Dieumerci Mbokani, cuyas cifras están en 22 dianas en 48 partidos con la RD Congo.