Ayoze, presentado con el Villarreal: «Llego aquí en el mejor momento de mi carrera»

Ayoze es historia en el Betis tras su marcha al Villarreal. La cantidad que ofreció el equipo castellonense al jugador estaba lejos de la idea planteada por el club verdiblanco para sanear sus cuentas y a pesar de la baja sensible sobre el verde, la marcha de canario ha permitido dejar en el club 4 millones de euros de la cláusula de rescisión.

El Villarreal ha presentado esta mañana al tinerfeño como el jugador que lucirá el dorsal 22 y el futbolista ha agradecido a su nuevo club que llevase a cabo la operación. La temporada con el Betis hizo que De la Fuente contase con él para el la Eurocopa , como ha reconocido en su presentación, el jugador consiguió su mejor fútbol en la 2023-24, a las órdenes de Pellegrini: «Estoy en un momento importante de mi carrera, diría que es mi mejor momento y es en el que llego aquí»

A las órdenes del chileno, Ayoze pasó de ser un jugador que militaba en la segunda división de Inglaterra a campeón de Europa con la selección absoluta de España. En su nueva aventura se pondrá a disposición de Marcelino García Toral: «Son dos técnicos diferentes. Desde hace tiempo tengo referencias de Marcelino, sé como trabaja, he visto a sus equipos y sé de la exigencia que requiere su fútbol. En este caso me ha transmitido confianza, que sabe que puedo jugar en diferentes posiciones. Saca lo mejor de cada jugador y estoy encantado de tenerlo para que se vea mi mejor versión».

Acerca de la relación que mantiene con Álex Baena, Ayoze señaló lo siguiente: «Tengo muy buena relación por la Eurocopa. En ese momento no se habían iniciado estas conversaciones, pero muy buena relación con Alex. Cuando empezó a sonar la posibilidad me transmitió tranquilidad y me contó sobre el club. Fue muy cercano a la hora de tomar la decisión», concluyó el futbolista canario.