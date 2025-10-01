La aventura de nueve béticos que estarán en Bulgaria a pesar de la prohibición de la UEFA: «Nos hemos buscado la vida para ver al Betis»

Nueve béticos jóvenes que cursan Erasmus en diferentes universidades de Nápoles y Salerno, en Italia, se han organizado para ir a ver al Betis en Bulgaria a pesar de la prohibición de la UEFA de la venta de localidades por parte del club ... verdiblanco para la afición visitante. Estos aficionados han organizado el viaje por sus propios medios y compraron las entradas en la web del Ludogorets para poder asistir a un partido en el que el equipo de Manuel Pellegrini nuevamente no estará solo en sus desplazamientos por Europa.

La UEFA había sancionado al Betis sin poder organizar la venta de entradas para afición visitante en el primero de sus desplazamientos europeos de esta temporada por los incidentes protagonizados durante el duelo ante la Fiorentina en el Artemio Franchi, en el duelo correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Conference League. Por ese motivo la entidad verdiblanca no ha puesto a disposición entre sus socios estas localidades.

Sin embargo, los béticos del mundo se movilizan y uno de ellos es Jesús Montoya, nacido hace 21 años en Utrera y que cursa estudios de Derecho y ADE en la Universidad Federico II de Nápoles a través de una beca Erasmus. Socio del Betis de la esquina de Fondo con Gol Norte, Jesús estuvo en la final de Breslavia y en otros desplazamientos verdiblancos pero no se quería perder el de Razgrad.

«Estoy de Erasmus en Nápoles y con mis compañeros de piso miramos la opción de viajar a Bulgaria para ver al Betis. Vimos que era bastante barato y dimos con un trayecto hasta Bucarest para ir luego por carretera hasta Razgrad, que hay dos horas y media en coche. Lo más difícil era conseguir la entrada porque miramos en la web del club y todo estaba en búlgaro y no entendíamos nada pero a través de unos colegas nos llegó un enlace directo y las adquirimos a buen precio. A diez euros cada entrada en fondo. Las había a siete pero eran en la zona de los ultras locales y allí no nos queríamos meter. Así que las pillamos del tirón y ya salimos el miércoles«, narra el joven aficionado.

«Al final vamos nueve. Somos cuatro desde Nápoles. Mis amigos Fernando Mayor, Sergio Fernández y Hugo Silva y luego vienen otros cinco más desde Salerno. Vamos por nuestra cuenta y queremos pasarlo bien«, continúa al tiempo que señala que »nos hemos buscado la vida para ver al Betis. Sabíamos que del Betis siempre iba a ir gente pero esta vez vimos que era más difícil pero allí estaremos. Queremos ir tranquilos, sabemos que tenemos que ir más callados. La camiseta la llevaremos puesta pero con los chaquetones no se verá. Con las bufandas y banderas ya veremos qué hacemos si las llevamos guardadas o las mostramos, según el ambiente que haya«.

Están convencidos en este grupo de béticos que la temporada 2025-26 puede darle muchas alegrías a los seguidores heliopolitanos. «Este año pinta muy bien. Es difícil entrar en la Champions pero vamos a pelearlo. En Europa seguramente haber llegado a la final de la Conference nos puede ayudar a romper la barrera psicológica que teníamos y llegar más lejos«, sentencia.