La aventura de nueve béticos que estarán en Bulgaria a pesar de la prohibición de la UEFA: «Nos hemos buscado la vida para ver al Betis»

Un grupo de estudiantes de Erasmus en Nápoles y Salerno se organizan para acudir a Razgrad con entradas y ver a los verdiblancos a pesar del castigo de la UEFA, que impidió al club bético vender localidades visitantes

Jesús Montoya y su amigo Luis Guerrero en las gradas del estadio Francisco de la Hera de Almendralejo tras el Extremadura - Betis de la Copa del Rey
Mateo González

Nueve béticos jóvenes que cursan Erasmus en diferentes universidades de Nápoles y Salerno, en Italia, se han organizado para ir a ver al Betis en Bulgaria a pesar de la prohibición de la UEFA de la venta de localidades por parte del club ... verdiblanco para la afición visitante. Estos aficionados han organizado el viaje por sus propios medios y compraron las entradas en la web del Ludogorets para poder asistir a un partido en el que el equipo de Manuel Pellegrini nuevamente no estará solo en sus desplazamientos por Europa.

