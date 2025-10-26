Suscríbete a
El Atlético de Madrid se entrena a puerta abierta en la previa del partido ante el Betis

4.984 aficionados asisten al Metropolitano, en la nueva prueba de Simeone con Baena

Todos disponibles en el Betis a excepción de Isco para recibir al Atlético de Madrid

S. S.

El Atlético de Madrid ha tenido una jornada de puertas abiertas en la previa del partido ante el Betis. Un entrenamiento ante 4.984 aficionados -para los socios era gratuito y diez euros para el resto- en el Metropolitano, en una jornada festiva ... en la que Diego Pablo Simeone ha seguido mostrando su apuesta por Baena como acompañante de Julián Álvarez.

