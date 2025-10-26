El Atlético de Madrid se entrena a puerta abierta en la previa del partido ante el Betis

El Atlético de Madrid ha tenido una jornada de puertas abiertas en la previa del partido ante el Betis. Un entrenamiento ante 4.984 aficionados -para los socios era gratuito y diez euros para el resto- en el Metropolitano, en una jornada festiva ... en la que Diego Pablo Simeone ha seguido mostrando su apuesta por Baena como acompañante de Julián Álvarez.

Ha sido una mañana de fiesta, con gritos de ánimo para el Cholo y sus pupilos, mientras preparaba la visita a la Cartuja, donde lo espera un duelo de alto voltaje por Europa. Las victorias del Villarreal en Valencia y del Espanyol ante el Elche, además, añaden más presión tanto al conjunto colchonero como al verdiblanco, en esa pugna por colocarse como alternativa a los dos grandes.

A Simeone tampoco le ha importado demasiado para enseñar sus cartas. Si la duda estaba en el ataque, el argentino ha vuelto a colocar a Baena junto a Julián Álvarez, en lo que sería la gran novedad en la alineación. De esta forma, el once del Atlético sería el conformado por Oblak, en la portería; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, en la zaga; Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez, en la medular; y Baena y Julián Alvarez como los jugadores más adelantados.

No ha estado entre los elegidos el exverdiblanco Johnny Cardoso, que sí ha sumado una sesión más de trabajo con sus compañeros, con lo que apunta a novedad en la convocatoria después de dejar atrás sus problemas en un tobillo. Será un partido especial para el estadounidense, que se medirá por vez primera a su exequipo.