El Atlético llegará al duelo con el Betis tras recibir un duro castigo del Arsenal

Los de Simeone han caído goleados tras un segundo tiempo en el que han sido arrollados por los de Arteta (4-0)

Samuel Silva

Cuatro goles en 14 minutos castigaron al Atlético de Madrid, rival del Betis el próximo lunes en la Cartuja, en su visita al Arsenal. Entre el minuto 56 y el 70, los de Mikel Arteta, uno de los equipos más en forma del continente, ... pasaron por encima del equipo colchonero, que sí había resistido durante el primer tiempo. Una contundente derrota que confirma que los de Diego Simeone son un equipo distinto lejos de su estadio.

