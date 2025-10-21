El Atlético llegará al duelo con el Betis tras recibir un duro castigo del Arsenal

Cuatro goles en 14 minutos castigaron al Atlético de Madrid, rival del Betis el próximo lunes en la Cartuja, en su visita al Arsenal. Entre el minuto 56 y el 70, los de Mikel Arteta, uno de los equipos más en forma del continente, ... pasaron por encima del equipo colchonero, que sí había resistido durante el primer tiempo. Una contundente derrota que confirma que los de Diego Simeone son un equipo distinto lejos de su estadio.

Seis partidos ha disputado en esta temporada como visitante y todavía no ha estrenado en casillero de victorias. Tres derrotas y tres empates acumula el Atlético lejos del Metropolitano, una dinámica negativa que ya sufrió la pasada temporada y que no ha conseguido revertir pese a la altísima inversión en fichajes que realizó el pasado verano.

Si en la Liga de Campeones perdió en sus visitas al Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0), en LaLiga sus registros tampoco son mucho mejores. Ya en la primera jornada del campeonato cayó derrotado en Cornellà, pese a que comenzó ganando (2-1). Luego llegarían tres igualadas ante, Alavés (1-1), Mallorca (1-1) y Celta (1-1), equipos teóricamente inferiores al Atlético, pero ante los que supo manejar los partidos.

En Londres, el Arsenal pasó por encima de los colchoneros en la segunda parte, después de un primer tiempo con mayor dominio local pero en los que también hubo ocasiones para el Atlético. Gabriel, tras una falta botada por Declan Rice, abrió el marcador con un remate de cabeza y a partir de ahí llegaría la debacle. Martinelli y un doblete de Gyokeres sentenciaron el partido para el Arsenal, que ya sólo tuvo que mantener la ventaja.

Una dura derrota que deja secuelas en el equipo colchonero, que no encuentra una versión fiable lejos del Metropolitano. El precedente del pasado año, cuando Pellegrini rompió su racha ante Simeone (1-0), también alimenta el optimismo verdiblanco.