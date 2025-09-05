Suscríbete a
El Betis repite en verano la asignatura pendiente del delantero

El equipo verdiblanco acudió a los dos últimos mercados de invierno para firmar futbolistas tras no acertar con el gol en el veraniego

Vitor Roque llegó en el inicio del curso 24-25 pero ni siquiera completó la temporada con el equipo verdiblanco

El sueño de fichar a Antony y la sorpresa final de Amrabat

Pellegrini-Deossa y Cucho, en el Betis-Athletic de LaLiga 25-26 manuel gómez
Juan Arbide

Antony ha sido el nombre propio del mercado de fichajes del Betis. Pocos tienen duda de ello. Se ha podido comprobar a lo largo del verano y, especialmente, cuando se anunció de manera oficial su regreso a la entidad de Heliópolis. El jugador ... brasileño genera expectación. Hay mucha ilusión depositada en el fútbol que pueda aportar al equipo bético. Sin embargo, hay vida más allá de Antony.

Descarga la app