El Betis repite en verano la asignatura pendiente del delantero

Antony ha sido el nombre propio del mercado de fichajes del Betis. Pocos tienen duda de ello. Se ha podido comprobar a lo largo del verano y, especialmente, cuando se anunció de manera oficial su regreso a la entidad de Heliópolis. El jugador ... brasileño genera expectación. Hay mucha ilusión depositada en el fútbol que pueda aportar al equipo bético. Sin embargo, hay vida más allá de Antony.

El Betis se ha convertido en animador del mercado veraniego de fichajes con futbolistas firmados en la portería (Valles y Pau López), defensa (Junior y Valentín Gómez), centro del campo (Deossa y Amrabat) y extremos (Riquelme y Antony). Sin olvidar que la entidad verdiblanca hizo efectiva la opción de compra por otro futbolista para la zaga, Natan, y también fichó al delantero Gonzalo Petit, cedido esta temporada al Mirandés, equipo con el que ya vio portería el domingo al marcar el gol del triunfo a domicilio ante el Granada en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion.

De este modo, una vez cerrado el plazo de fichajes, la posición de delantero centro en la plantilla del Betis queda sin novedades respecto a la pasada temporada. Siguen en el equipo Cucho, Bakambu y Chimy. El futbolista colombiano ha sido el elegido por el entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, para ser titular en las cuatro primeras jornadas. Por su parte, Bakambu ha participado en el transcurso de los segundos tiempos. El domingo marcó en el tiempo de prolongación el gol del equipo bético ante el Athletic en la Cartuja (1-2). Mientras, Chimy tuvo minutos en la segunda mitad de los partidos ante el Elche, Celta y Athletic.

No presenta el ataque de la plantilla novedades a diferencia de lo ocurrido hace poco más de un año. Entonces, cuando quedaba menos de una semana para el cierre del mercado, el Betis anunció la incorporación de Vitor Roque. El futbolista brasileño llegaba cedido del Barcelona. Firmaba por un equipo que, en los empates con el Girona, en casa, (1-1) y Alavés, a domicilio, (0-0) además de la derrota ante el Real Madrid (2-0), de las tres primeras jornadas del campeonato, había tenido a Aitor como titular en la posición de delantero centro. Precisamente en el Santiago Bernabéu llegó el debut oficial de Vitor Roque como futbolista bético sustituyendo en el transcurso del segundo tiempo a Aitor.

Se había generado bastante expectación con la llegada del futbolista brasileño y su camino en Heliópolis comenzó con buen pie. Vio portería para cerrar el triunfo del Betis ante el Leganés (2-0). En el transcurso de la primera vuelta también apareció marcando el primer gol en partidos ganados por el equipo verdiblanco ante el Osasuna (1-2) y Villarreal (1-2). Pero las buenas sensaciones no tuvieron continuidad y a finales de febrero se anunció el final de su cesión. En total, participación en 33 partidos oficiales y siete goles marcados. Vitor Roque inició posteriormente una nueva etapa en el Palmeiras.

La llegada de Cucho

Días antes de comunicarse que el Betis y el Barcelona habían acordado resolver la cesión de Vitor Roque se había firmado la llegada a Heliópolis del delantero Cucho Hernández. Ambos futbolistas llegaron a coincidir en convocatorias del equipo bético pero no en el terreno de juego. De hecho, en el cierre de su etapa como jugador bético Vitor Roque sustituyó a Cucho Hernández en los últimos minutos del Getafe-Betis de LaLiga.

El futbolista colombiano vio portería en su quinto partido como bético culminando la remontada ante el Leganés (2-3). Y en la jornada siguiente también firmó el gol definitivo en el derbi Betis-Sevilla que terminó 2-1. 15 partidos disputados, cinco goles marcados y una asistencia fue el balance de Cucho Hernández en sus primeros meses como futbolista bético. De momento no ha visto portería en lo que va de curso 25-26. Sólo un delantero centro ha marcado. Fue el gol referido anteriormente de Bakambu ante el Athletic. En las tres jornadas anteriores los goles llevaron las firmas de Aitor, Lo Celso y Bartra.

En el mercado invernal de 2025 llegó Cucho Hernández y un año antes habían firmado por el Betis dos delanteros, Chimy y Bakambu. Antes de sufrir una lesión muscular a mediados de abril, Chimy participó en seis partidos de LaLiga y marcó un gol. Bakambu también tuvo que parar por una lesión muscular sufrida a finales de abril. Hasta entonces había jugado cinco partidos con el equipo verdiblanco y había marcado un gol.