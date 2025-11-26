Suscríbete a
Arzu, cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva

El conjunto onubense ocupa actualmente el octavo puesto del grupo 4 de la Segunda Federación

Arzu, en la ciudad deportiva Rafael Gordillo
Arzu, en la ciudad deportiva Rafael Gordillo Raúl Doblado

Fede Tozzo

Arturo García Muñoz, Arzu, puede estar a tan solo unas horas de volver a coger las riendas de un banquillo. Concretamente, el de un histórico como el del Recreativo de Huelva. Así lo ha adelantado los compañeros de Albiazules.es. La operación podría ... estar a tan solo unos flecos de cerrarse, lo que haría que el técnico nazareno entrenase de nuevo tras dejar el banquillo del filial bético a finales de mayo de 2025.

