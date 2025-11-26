Arzu, cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva

Arturo García Muñoz, Arzu, puede estar a tan solo unas horas de volver a coger las riendas de un banquillo. Concretamente, el de un histórico como el del Recreativo de Huelva. Así lo ha adelantado los compañeros de Albiazules.es. La operación podría ... estar a tan solo unos flecos de cerrarse, lo que haría que el técnico nazareno entrenase de nuevo tras dejar el banquillo del filial bético a finales de mayo de 2025.

Según cuentan desde Huelva, ambas partes llegaron a un principio de acuerdo el martes 25 de noviembre, a expensas de definir algunos aspectos económicos que no revisten demasiada importancia. De esta manera, el entrenador de 44 años tomaría el relevo de Pedro Morilla al frente del Decano del fútbol español.

En su corta trayectoria como entrenador, el de Dos Hermanas llegaría al Recre tras cosechar un ascenso con el Betis Deportivo de Segunda a Primera Federación en la temporada 23-24, así como la posterior permanencia en la 24-25. Además, en su etapa como técnico del Juvenil A verdiblanco conquistó el título de la División de Honor en la campaña 22-23.

Más allá de los éxitos colectivos, Arzu ha formado a varios futbolistas que han llegado a disputar minutos en el primer equipo heliopolitano, tales como Pablo García, Ángel Ortiz, Jesús Rodríguez o Assane Diao. Dentro del club onubense, se ha valorado positivamente de él su forma de trabajar, su carácter competitivo y su capacidad para gestionar vestuarios jóvenes. En caso de tomar el cargo del Recreativo, quedaría también por confirmar quién formaría parte de su cuerpo técnico. Dani Avilés, como segundo entrenador, y Bernardino Gaona, como preparador físico, le acompañaron durante su travesía por el filial bético.