El artículo científico sobre paleoislas que homenajea a jugadores del Betis: Pandora, Ruibalia, Fekiria, Hectoria e Iscaria

Se ha viralizado en redes sociales la publicación con tintes béticos de Pablo Fraile Jurado, profesor titular del departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Y es que ha mostrado cómo a través de un artículo de investigación publicado en el European Journal of Geography ha bautizado, junto a su compañero Juan Carlos Mejías-García, a varias paleoislas con nombres de jugadores del Betis.

«Vengo sólo a decir que he publicado un artículo científico sobre paleoislas que estuvieron emergidas en la última glaciación… y las he bautizado en honor a los héroes de la Copa del Rey 22 y a Isco: ¡Pandora, Ruibalia, Fekiria, Hectoria e Iscaria!», señalaba Pablo Fraile Jurado a través de su perfil de X mostrando una imagen del mapa en el que se muestran estas islas.

El estudio, titulado «Identificación de potenciales paleoislas en el mar Mediterráneo durante la última glaciación» muestra todos los detalles sobre este trabajo y se puede leer aquí.

El coautor del estudio (Juan Carlos Mejías-García) es sevillista, "pero es muy buena persona y me permite estas cositas", tal y como ha aclarado el propio Pablo Fraile en su hilo de X, donde ha señalado que bautizó así las islas en homenaje a Aitor Ruibal, Isco, Borja Iglesias y Fekir «por héroes y porque los admiro mucho no solo como fútbolistas. También hay islas para Gervasio Deferr y Pau Gasol porque nadie me ha emocionado más en deporte que esos dos. Y porque Deferr es el más grande».

