Arrasate: «El Betis querrá llevar la iniciativa y también hacer daño en las transiciones»

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, compareció este sábado ante los medios de comunicación antes de viajar a Sevilla donde este domingo jugará ante el Real Betis el encuentro correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga de Primera división. El técnico de Berriatúa comentó que « ... queremos ser el equipo del Pizjuán, enfrente tenemos un rival que quiere llevar la iniciativa, tenemos que acertar muchas cosas. El otro día concedimos situaciones de transición, el Betis es experto en ello, pero te hace daño así y en posicional. Contra el Levante sufrimos porque cometimos alguna perdida, pero también por posicionamiento. El doble pivote tiene que hacer mucho trabajo si juegas como nosotros. Hay cosas que hicimos mal que tenemos que corregir y el Betis tiene mucho peligro, tenemos que tener superioridad siempre para poder defender y mucho equilibrio».

Fue preguntado por su portería, ya que esta semana ha perdido a su portero titular en LaLiga, el ibicenco Leo Román. Arrasate aseguró que «tenemos un portero titular que es Leo. Lucas es el segundo y Pichu siempre está preparado. Iremos viendo lo que pasa. La portería es una posición muy específica, es diferente al resto, ojalá que Leo esté poco tiempo de baja. Tenemos mucha confianza el Lucas y si tiene que jugar Pichu también confiamos, además estamos contentos con Nil», valoró.

Siguió la rueda de prensa del técnico vasco ampliándose con el asunto de las lesiones, de las cuales muchas están siendo musculares: «La incidencia ha bajado de forma considerable en los entrenamientos, la competición tiene muchos factores. La lesión de Leo es distinta, porque es un resbalón, los demás son en partido, pero es nuestra labor seguir investigando. Kumbulla ha dado un paso, pero le falta un poquito, la lesión de Lato es en la misma zona y Leo es la primera que tiene, pero estará alguna semana fuera. 'Muri' ha tenido un proceso febril, pero está disponible», finalizó.