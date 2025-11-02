Suscríbete a
Arrasate: «El Betis querrá llevar la iniciativa y también hacer daño en las transiciones»

El entrenador del Mallorca valoró el duelo ante el conjunto bético antes de viajar a Sevilla

Gil Manzano, árbitro para el Betis - Mallorca

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca
J. S.

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, compareció este sábado ante los medios de comunicación antes de viajar a Sevilla donde este domingo jugará ante el Real Betis el encuentro correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga de Primera división. El técnico de Berriatúa comentó que « ... queremos ser el equipo del Pizjuán, enfrente tenemos un rival que quiere llevar la iniciativa, tenemos que acertar muchas cosas. El otro día concedimos situaciones de transición, el Betis es experto en ello, pero te hace daño así y en posicional. Contra el Levante sufrimos porque cometimos alguna perdida, pero también por posicionamiento. El doble pivote tiene que hacer mucho trabajo si juegas como nosotros. Hay cosas que hicimos mal que tenemos que corregir y el Betis tiene mucho peligro, tenemos que tener superioridad siempre para poder defender y mucho equilibrio».

